Guasto sulla linea Alta Velocità Bologna-Firenze, ritardi fino a 2 ore

L'inconveniente tecnico intorno alle 9 di sabato, con i treni che sono stati deviati sui percorsi di superficie rallentando la circolazione

Un guasto sulla linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze poco dopo le 9 di sabato 8 febbraio sta facendo accumulare ritardi sui treni in transito in quella tratta. Trenitalia fa sapere che è stato riscontrato un inconveniente tecnico, sul quale è al lavoro il personale ed è in fase di risoluzione. Il problema si sarebbe verificato sui binari sotterranei dell’Alta Velocità che collegano il capoluogo emiliano a quello toscano, rendendo necessario il passaggio dei convogli in superficie con ripercussioni sul traffico e maggiori tempi di percorrenza. I lavori di ripristino hanno permesso la graduale ripresa della circolazione intorno alle 11: «I treni Alta Velocità che hanno superato il tratto, coinvolti nel precedente rallentamento della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 65 minuti e fermato a Bologna Centrale Superficie anziché Bologna Centrale AV», si legge nella nota dell’azienda.

I treni coinvolti

I treni coinvolti nel guasto con conseguenze sui tempi di percorrenza sono il Frecciarossa 9466 Trieste-Roma delle 5, il Frecciarossa 8507 Bolzano-Roma delle 7.12, il Frecciarossa 9613 Milano-Napoli delle 8.30. Questi treni hanno ritardi che variano tra i 60 e gli 80 minuti, mentre il Frecciarossa 9515 Milano-Salerno delle 7.10 ha oltre 2 ore di ritardo. Le variazioni possono essere monitorate su Viaggia Treno.

Come chiedere il rimborso Trenitalia

L’indennità per i ritardi tra i 30 e i 59 minuti è pari al 25% del prezzo del biglietto, con un rimborso che può essere utilizzato per acquistare un altro biglietto nei 12 mesi successivi. Il rimborso sale invece al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti. Può essere richiesto attraverso il call center, compilando un form online, presso le biglietterie o l’app.