Milano, ancora una violenza sessuale a una 19enne davanti all’Alcatraz: un arresto

Le vittime sono due turiste finlandesi di 19 e 21 anni

Stavano aspettando un taxi a pochi metri dall’Alcatraz di Milano le due turiste finlandesi che sono state aggredite nella notte tra sabato e domenica intorno alle 5 del mattino. Via Valtellina, all’incrocio con viale Stelvio: le due ragazze di 19 e 21 anni vengono avvicinate da uno sconosciuto. L’uomo e le ragazze fanno fatica a capirsi, non parlano la stessa lingua. Le studentesse non sono del tutto a loro agio, così decidono di allontanarsi. Secondo la denuncia della vittima, è in quel momento che l’uomo, cuoco in uno dei ristoranti di Milano, aggredisce una delle ragazze, le solleva la gonna e la tocca dove riesce. La 19enne urla impaurita e sfugge alla presa. L’uomo scappa.

L’arresto

Come avvenuto nel caso dell’aggressione verificatasi a metà gennaio su un’altra diciannovenne nei pressi dell’Alcatraz, anche in questo caso la pattuglia della polizia non è lontana. Le due ragazze – riporta l’edizione milanese de Il Giorno – vedono gli agenti e si precipitano da loro. Raccolta la descrizione dell’uomo, la pattuglia lo cerca e lo trova poco dopo. L’uomo di nazionalità nepalese è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e si trova attualmente a San Vittore in attesa dell’eventuale convalida della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari.