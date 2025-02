Le accuse di molestie e violenza sessuale al banchiere Evelyn de Rothschild

L'uomo che ha guidato la banca d'affari per anni e le otto dipendenti che confessano: l'addio del 2004 dovuto proprio a una denuncia

Evelyn de Rothschild è morto nel 2022 a 91 anni. L’uomo che ha guidato la banca d’affari è accusato oggi di molestie e violenze ai danni di giovani dipendenti. Messe in atto anche nel suo ufficio. A parlarne è stato il Guardian, che ha raccolto le testimonianze anonime di almeno otto persone. Che hanno detto di aver deciso di parlare solo ora per paura delle conseguenze. The Telegraph ha invece rivelato il contenuto di una mail interna alla banca. Nella quale si chiarisce che, quando nel 2004 il barone lasciò la presidenza, non fu per un normale avvicendamento ma proprio per la denuncia accertata di una donna.

Le accuse a Evelyn de Rothschild

Nel testo inviato ai dipendenti c’è scritto che «il caso fu indagato immediatamente, gestito in modo appropriato, con pieno supporto per la collega coinvolta». Ma la banca d’affari non ha trovato la traccia di altre denunce. Ma i racconti sono circostanziati e coincidenti. Rothschild prometteva loro di fare carriera, le invitava nell’ufficio e le molestava. Forse le pagava anche per mantenere il silenzio. Una dipendente, racconta oggi il Corriere della Sera, ha dichiarato di essere stata palpeggiata sotto la maglietta e sotto la biancheria intima. Un’altra ha detto che è stata costretta a un atto sessuale mentre lui era seduto alla scrivania. «Era il suo regno e godeva di dominio assoluto, molti sapevano», ha detto una fonte al Guardian.

Una dinastia di banchieri

Evelyn de Rothschild, capostipite del ramo inglese della dinastia di banchieri di origine tedesca, per oltre quarant’anni ha lavorato nelle aziende di famiglia. Oltre a essere consulente finanziario della Corona e nominato Cavaliere nel 1989. Ha avuto tre moglie. Divorziò dopo 5 anni di matrimonio da Jeanette Bishop, la modella e presentatrice tv che scomparve e venne trovata morta sui Monti Sibillini con la sua assistente Gabriella Guerin. Poi sposò Victoria Lou Schott, figlia di un uomo d’affari della Florida, da cui ebbe tre figli (Jessica, Anthony James e David Mayer). Infine nl 2020 le nozze con l’imprenditrice Lynn Forester (si narra che a farli conoscere fu Henry Kissinger), amica e finanziatrice dei Clinton. Alla Casa Bianca passò la prima notte di luna di miele. E proprio Bill Clinton tenne l’orazione funebre, mentre gran parte dell’eredità finì alla terza moglie.