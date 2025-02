Truffa agli imprenditori con il nome di Crosetto, trovati su un conto olandese i 900 mila euro sottratti a Massimo Moratti

Svolta nelle indagini sul gruppo di truffatori. Il ministro: «Ottimo lavoro di polizia e magistrati»

Sono stati trovati su un conto olandese e bloccati i soldi sottratti ad alcuni imprenditori da una banda di truffatori che si fingevano il ministro della Difesa Guido Crosetto o membri del suo staff per estorcere centinaia di migliaia di euro. A esultare per la svolta nelle indagini è lo stesso Crosetto, che sui social scrive: «Sono molto contento che i soldi sottratti con l’inganno ad un imprenditore, utilizzando la mia voce falsificata ed il mio nome, siano stati individuati su un conto olandese e bloccati nella loro totale interezza. Ottimo lavoro dei magistrati e delle forze di polizia».

Moratti: «Bravi tutti, a partire dal ministro»

«Sono stati tutti molto bravi, a partire dal ministro Crosetto che ci ha messo la faccia e mi ha avvisato subito», ha poi dichiarato il diretto interessato Moratti. «Poi il procuratore Viola e i carabinieri sono stati di una professionalità incredibile. La denuncia immediata ha facilitato la soluzione anche se non era semplicissimo». Massimo Moratti, al telefono con l’ANSA, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla soluzione della vicenda.

Gli imprenditori e la tentata truffa

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, il ministro della Difesa ha depositato un esposto per l’ipotesi di reato di «sostituzione di persona», che è stato trasmesso poi alla procura di Milano. Secondo quanto ricostruito finora, il gruppo di truffatori fingeva di chiamare per conto di Crosetto e chiedeva ingenti somme di denaro per fantomatici riscatti che servivano ad «aiutare il Paese» e liberare giornalisti rapiti in Medio Oriente. A cascare nel tranello è stato Massimo Moratti, ex proprietario dell’Inter, che ha rivelato di aver versato poco più di 900 mila euro, divisi in due bonifici, su un conto bancario olandese. Ma la truffa del finto Crosetto ha preso di mira anche tanti altri imprenditori, che hanno desistito però dall’inviare il denaro richiesto. Tra loro ci sono le famiglie Del Vecchio, Beretta, Aleotti e Caprotti, ma anche Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli per oltre trent’anni.

Le indagini della procura di Milano

Tutti gli imprenditori appena citati hanno sporto denuncia ai carabinieri per tentata truffa. Nei prossimi giorni l’elenco potrebbe anche allungarsi con altre querele, tra cui quelle di Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, la famiglia Caltagirone e Giorgio Armani. La procura di Milano indaga per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e sostituzione di persona, con gli inquirenti che stanno dando la caccia al gruppo anche tramite rogatorie internazionali. Ciò potrebbe far ipotizzare che altre truffe siano state messe a segno.

Foto copertina: ANSA | Una foto combo mostra le vittime di una truffa in cui si è usato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto. In prima fila da sinistra: Massimo Moratti, Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle. In seconda fila: Giorgio Armani, Lucia Aleotti, Pietro Gussalli Beretta