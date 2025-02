Anche i proprietari dell’Esselunga nella rete della truffa a nome del ministro Crosetto

Depositata la quarta denuncia, per tentato raggiro, da parte della famiglia Caprotti

È arrivata una quarta denuncia, quella di Esselunga – famiglia Caprotti -, per un tentato raggiro nell’inchiesta della Procura di Milano sui truffatori che spendevano il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere soldi da utilizzare per fantomatici riscatti parlando di giornalisti rapiti in Medio Oriente. La querela arriva dopo quelle di Massimo Moratti, che ha versato quasi un milione di euro, e delle famiglie Aleotti e Beretta, che hanno subito tentate truffe. Gli inquirenti indagano anche per l’ipotesi di associazione per delinquere. Potrebbero non esser le sole denunce a esser depositate nelle prossime ore.

Crosetto: «Sono professionisti della truffa, facciamo bene a lanciare l’allarme»

«Sono professionisti della truffa, evidentemente hanno sia tecnologia sia capacità di individuare i soggetti. In questo caso hanno individuato i maggiori imprenditori italiani, hanno individuato delle persone che magari alla richiesta di un ministro erano anche disponibili per l’amore che hanno per l’Italia a fare un bonifico», ha dichiarato ieri il ministro a Zona bianca’su Rete Quattro. «Facciamo bene a lanciare l’allarme. C’è gente che continua a cascarci». «Molte persone non le conosco – ha aggiunto – Giorgio Armani non ho mai avuto l’onore di conoscerlo». Ho «visto che è successa la stessa cosa in Francia con un famoso ministro francese». «I commenti più simpatici che mi sono arrivati sulla vicenda della truffa via telefono fatta spacciandosi per me sono quelli di due amici. Giancarlo Giorgetti: “Almeno potevi chiedere di comprare BTP!!!!! Adesso se chiamo io non mi crederà più nessuno…” Gian Franco Rotondi: “Come per tutti i capolavori, cominciano a girare i falsi!”».