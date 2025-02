Il rogo in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti in via Fatima

Un incendio si è sviluppato in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti in via Fatima, zona Giambellino a Milano. Sedici persone sono trasportate all’ospedale Niguarda, una era in gravi condizioni. Sul posto sono state inviate sei ambulanze e numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.