Maxi-incendio nello stabilimento Inalca a Reggio Emilia, il calore scioglie le tapparelle delle case: «Non uscite» – Il video

L'appelo del Comune a restare in casa con le finestre aperte. L'agenzia regionale dell'ambiente sta valutando i livelli di inquinamento nell'aria

Un grosso incendio è scoppiato nella notte all’Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nelle carni e diverse squadre dei vigili del fuoco dall’1.30 circa sono intervenute in via Due Canali per domarlo. La colonna di fumo è visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo stabilimento. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia. Le operazioni sono in corso.

Il Comune di Reggio Emilia, in via precauzionale, suggerisce alla popolazione presente nelle aree adiacenti all’area dove si è sviluppato il grosso incendio all’Inalca di non soggiornare nei pressi dell’incendio e chiudere le finestre. Arpae, l’agenzia regionale dell’ambiente e Ausl, stanno facendo i rilievi sulla qualità dell’aria, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per lo spegnimento.