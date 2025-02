Roma, incendio all’aeroporto di Ciampino. Fermato un cittadino georgiano: «Ha appiccato il fuoco alla torre di controllo»

Secondo gli inquirenti si tratta di un atto doloso, di una persona arrivata in Italia da pochi giorni

Secondo gli inquirenti è un cittadino georgiano arrivato in Italia da pochi giorni il responsabile dell’incendio scoppiato questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino intorno alle 7. L’uomo avrebbe appiccato il rogo volontariamente e per questo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre vengono condotti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica che ha portato le fiamme a divampare in un locale tecnico alla base della torre di controllo dello scalo romano, in un ufficio al primo piano.

La torre di controllo di Ciampino fuori uso

A causa dell’incendio e del fumo, il personale della torre di controllo è stato allontanato, e decolli e atterraggi dall’aeroporto sono stati sospesi, ma non sono stati rilevati danni alle apparecchiature di controllo del traffico aereo. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno confermato che le fiamme hanno interessato apparati elettrici e che nessuna persona è rimasta ferita. Sono stati ritardati i voli per Londra, Cracovia, Charleroi e Budapest. I voli in arrivo sono stati invece deviati verso Fiumicino. Inoltre, le linee di autobus sulla via Appia Nuova sono state deviate.