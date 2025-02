Intossicati 18 ospiti in un agriturismo, paura in piena notte nel Vercellese: «Hanno respirato monossido di carbonio»

Cinque persone sono considerate più gravi, portate in ospedale in codice giallo. L'allarme alle 3 di notte nella struttura immersa nella campagna di Vercelli

Momenti di tensione nella notte in un agriturismo in provincia di Vercelli, dopo che alle 3 sono state soccorse 18 persone dopo aver respirato monossido di carbonio, secondo le prime ipotesi. I cinque ospiti dell’agriturismo Tenuta del Vecchio Mulino sono state portate in ospedale in codice giallo. Le altre sarebbero in condizioni meno preoccupanti. La vicenda è accaduta a Motta de’ Conti, un piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso avanzato e due di base. I 18 intossicati sono stati smistati tra gli ospedali di Vercelli e di Casale. Arrivati anche vigili del fuoco, oltre che un mezzo della Croce rossa di Casale per i pazienti meno gravi. L’agriturismo è un complesso agricolo recuperato e trasformato in hotel, dotato anche di centro benessere.

Foto di copertina: Tenuta del Vecchio Mulino da Google Maps