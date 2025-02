Vino al metanolo in Turchia, 33 morti ad Ankara. Le tasse di Erdogan dietro gli avvelenamenti

Le alte tasse mirano a ridurre il consumo di alcolici in linea con i dettami della religione islamica, ma stanno favorendo la produzione illegale

Ad Ankara, 33 persone sono morte e altre 20 sono state ricoverate in terapia intensiva dopo aver consumato alcol adulterato. Lo ha annunciato il prefetto della capitale turca, Vasip Sahin, come riportato dal quotidiano Haberturk. L’avvelenamento da bevande alcoliche è un fenomeno sempre più comune in Turchia. Sebbene la vendita di alcol sia legale nel Paese, il settore è gravato da tasse elevate che rendendo i prezzi molto più alti rispetto a quelli europei. L’imposizione dell’amministrazione di Recep Tayyip Erdogan mira a ridurre il consumo di alcolici in linea con i dettami della religione islamica.

Il vino al metanolo in Turchia

Tuttavia, il fenomeno ha incentivato la produzione illegale di alcolici che, per risparmiare, vengono potenziati con il metanolo. Secondo l’agenzia statale turca Anadolu, nel 2024 le autorità turche hanno sequestrato circa 300 tonnellate di alcol contraffatto o di contrabbando. Nello stesso anno, per il metanolo sono morte 48 persone. Nel 2025, almeno otto persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio volontario in relazione al caso.

Cos’è il metanolo

Il metanolo è un alcol più semplice dell’etanolo normalmente contenuto nelle bevande. È più potente, ma anche molto più tossico. Per uccidere una persona basta una dose che va dagli 0,3 agli 1,0 grammi per chilo di peso corporeo. La sostanza fu protagonista di un caso simile a quello turco anche in Italia: lo scandalo del vino al metanolo. Nel 1986, il vino contaminato provocò l’avvelenamento di decine di persone, alcune delle quali persero la vita o rimasero invalide. Ad aggiungere il metanolo alla vino attuato da alcune aziende agricole e di distribuzione piemontesi.