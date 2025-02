Scuola, concorso docenti Pnrr da rifare per cinque regioni: «Violato l’anonimato». Il ministero: «Riguarda 174 candidati»

Il dicastero guidato da Giuseppe Valditara chiarisce che non vi è alcuna ripercussione sulle immissioni in ruolo già effettuate

Il concorso ordinario per docenti di cinque regioni è da rifare. È quanto stabilito dal Tar di Ancona che ha accolto il ricorso di un gruppo di aspiranti insegnanti contro la prova Pnrr 1 per insegnante tecnico pratico (A022), gestito dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche. Nel test scritto è stato violato l’anonimato perché i candidati hanno ricevuto l’indicazione di mettere nome e cognome sui fogli. Le regioni coinvolte sono Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria e il concorso in questione si è svolto nello scorso mese di maggio. Dagli esponenti del movimento 5 Stelle in Commissione Cultura è arrivato l’appello al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di presentarsi in commissione per fare «immediata chiarezza» ed evitare così di «mettere a rischio il regolare avvio del prossimo anno scolastico».

La replica del ministero

Non tarda ad arrivare la replica del ministero dell’Istruzione e del Merito, che tenta di ridimensionare i numeri e gli effetti concreti sul mondo della scuola. «I candidati che hanno superato la prova scritta sono stati 174 e al 13/2 risultano a fascicolo 50 assunzioni in ruolo. Il Tar ha stabilito nella sentenza che dovrà essere ripetuta la prova pratica in quanto sarebbe stata violata la regola dell’anonimato», spiega il dicastero di Viale Trastevere in una nota. «Pertanto, il rifacimento della prova pratica e dell’orale interesserà i 174 candidati che hanno superato la prova scritta, senza alcuna ripercussione sulle immissioni in ruolo già effettuate per l’anno scolastico 2024/2025 e sul complesso delle procedure Pnrr», conclude.

Foto di copertina da archivio