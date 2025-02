Trento, poliziotta transgender insultata e picchiata a sangue da tre ultras: «Ti meriti una lezione»

Il pestaggio contro la donna di 53 anni la notte di San Valentino

Una poliziotta transgender di 53 anni è stata vittima di un’aggressione violenta la notte di San Valentino a Trento. Tre ultras del Trento l’hanno picchiata brutalmente all’interno di un locale vicino allo stadio, dopo averla insultata con offese transfobiche contro la sua identità di genere. La situazione è degenerata e si è trasformata presto in un pestaggio feroce: la vittima è stata colpita con pugni e calci, tanto da finire a terra, sanguinante, incapace di difendersi. La poliziotta ha ricevuto 22 punti di sutura e ha una prognosi di 30 giorni a causa delle numerose lesioni presenti su tutto il corpo. Nonostante la violenza subita, la sua testimonianza è stata determinante per gli investigatori. «All’inizio sembravano cordiali. Abbiamo anche chiacchierato», ha raccontato la donna. «Poi uno di loro mi ha dato uno spintone e mi ha offesa sulla mia sessualità. Ho reagito e da lì è partito l’inferno. Non riuscivo a difendermi, mi sono trovata a terra, li sentivo urlare “Ti meriti una lezione” mentre mi picchiavano senza sosta», ha aggiunto la poliziotta.

L’aggressione

Secondo la testimonianza della vittima, uno degli aggressori l’ha gettata verso gli altri due, che hanno continuato a colpirla. Durante il pestaggio la poliziotta ha cercato di proteggersi, chiudendosi a «uovo» per cercare di limitare i danni, ma le violenze non si sono fermate. Non è chiaro se gli aggressori abbiano usato uno sgabello per colpirla, ma le ferite alla fronte sono tali da sembrare inferte con un oggetto tagliente. L’aggressione è avvenuta in un momento in cui la poliziotta stava semplicemente cercando di concludere la serata. Quando la cameriera del bar ha annunciato la chiusura, i tre uomini e la poliziotta si sono alzati per andarsene, ma quello che sembrava un incontro ordinario è diventato l’inizio di una violenza inaudita. Le indagini sono in corso, e la polizia sta cercando di identificare i responsabili.