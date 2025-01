Gli ordini esecutivi di Trump per eliminare «l’ideologia transgender» dall’esercito Usa (e reintegrare i militari No-vax)

Il presidente ha anche confermato la costruzione di un Iron Dome made in Usa. E annunciato dazi su tutti i settori merceologici in aumento del 2,5%

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi per eliminare «l’ideologia transgender» dall’esercito Usa. E per reintegrare migliaia di militari che erano stati cacciati per aver rifiutato i vaccini contro Covid-19 durante la pandemia. Trump ha firmato gli ordini esecutivi mentre tornava da Miami a Washington D.C. «Per garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo, elimineremo l’ideologia transgender dal nostro esercito», ha detto Trump durante un incontro con i Repubblicani del Congresso a Miami. Il presidente ha anche confermato la costruzione di un Iron Dome per gli Usa sul modello di quello israeliano.

L’ideologia transgender

L’agenzia di stampa Reuters afferma che uno degli ordini esecutivi dice che esprimere un’«identità di genere» diversa dal sesso di un individuo alla nascita non soddisfa gli standard militari. Sebbene l’ordine abbia vietato l’uso di pronomi «inventati» nell’esercito, non ha dato risposta ad alcune domande di base. Tra cui se ai soldati transgender attualmente in servizio nell’esercito sarebbe stato consentito di rimanere e, in caso contrario, come sarebbero stati rimossi. I piani di Trump sono stati pesantemente criticati dai gruppi di difesa, che affermano che le sue azioni sarebbero illegali. Durante il suo primo mandato Trump aveva detto che avrebbe vietato alle truppe transgender di prestare servizio nell’esercito. Non ha rispettato pienamente tale divieto: la sua amministrazione ha congelato per ora il loro reclutamento. Consentendo così al personale in servizio di rimanere.

Quanti sono i transgender nell’esercito Usa

Secondo i dati del Dipartimento della Difesa attualmente l’esercito ha circa 1,3 milioni di personale in servizio attivo. Mentre i sostenitori dei diritti transgender affermano che ci sono fino a 15.000 militari transgender, i funzionari affermano che il numero è di poche migliaia. L’ordine esecutivo di Trump sulla fine della DEI nell’esercito afferma che le accademie di servizio saranno tenute a insegnare «che l’America e i suoi documenti fondanti rimangono la forza più potente per il bene nella storia umana». L’aeronautica ha affermato domenica che riprenderà l’istruzione dei tirocinanti utilizzando un video sui primi aviatori neri nell’esercito degli Stati Uniti, noti come Tuskegee Airmen, che ha superato la revisione per garantire la conformità al divieto di Trump sulle iniziative DEI.

Iron Dome

Tra le novità c’è anche l’Iron Dome made in Usa. «Dobbiamo iniziare immediatamente la costruzione di uno scudo di difesa missilistico all’avanguardia. L’Iron Dome», ha dichiarato Trump durante un ritiro repubblicano del Congresso a Miami nel giorno dell’insediamento del nuovo Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Trump aveva più volte promesso di costruire una versione del sistema Iron Dome di Israele per gli Stati Uniti, nonostante il sistema sia progettato per minacce a corto raggio. Il che lo rende inadatto a difendersi dai missili intercontinentali che rappresentano il pericolo principale per gli Stati Uniti. Il presidente ha anche fatto sapere che Microsoft è in trattativa per rilevare TikTok con la proprietà cinese. Nei giorni scorsi era trapelato che Microsoft e Oracle fossero fra le papabili per TikTok, per la quale il presidente si attende di ricevere diverse offerte.

I dazi

Il presidente vuole anche dazi universali sulle importazioni negli Usa ben più alti del 2,5% a cui, secondo indiscrezioni, starebbe pensando il suo ministro del Tesoro Scott Bessent. Lo ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti al suo seguito, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Trump intende imporre tariffe sui chip per computer, sui prodotti farmaceutici e sull’acciaio importati, nel tentativo di convincere i produttori a produrli negli Stati Uniti. Si tratta proprio dei settori che l’Italia esporta di più negli Usa.