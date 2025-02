Zelensky non ha ammesso nel 2019 che l’Ucraina avesse pianificato di invadere il Donbass. Il video è stato tagliato ad arte

Nel video originale e completo, Zelensky spiegava ciò che non intendeva fare e per cosa non era stato eletto

Per giustificare l’invasione russa dell’Ucraina, sta circolando un video del 2019 in cui il Presidente ucraino, eletto quello stesso anno, sembrerebbe ammettere che l’Ucraina stava pianificando una guerra contro il Donbass. In realtà, il video è stato manipolato e tagliato per far credere ciò agli utenti, alimentando la propaganda russa.

Per chi ha fretta

Il video è parziale e non riporta quanto detto prima e dopo dal Presidente ucraino nel 2019 davanti ai giornalisti.

I giornalisti e media dell’epoca avevano però pubblicato l’intero video, utile a smentire la falsa narrazione.

La parte diffusa nel 2025 riguarda le azioni che nel 2019 Zelensky aveva detto di non desiderare, preferendo le vie diplomatiche per risolvere la guerra già in atto dal 2014 per mano della Russia.

Analisi

Circola lo screenshot di un post in cui sarebbe stato riportato un video del 2019 in cui Zelensky avrebbe pianificato una guerra contro il Donbass: «Dal passato: Zelensky ha ammesso nel 2019 che l’Ucraina aveva pianificato di invadere il DONBASS “Andremo in guerra. Il nostro esercito è pronto. Faremo la guerra nel Donbass.”……».

Lo screenshot riprende (tradotto) il post su X dell’utente @peacemaket71, pubblicato lo scorso 21 febbraio 2025: «From the past: Zelensky admitted in 2019 that Ukraine planned to invade DONBASS “We will go to war. Our army is ready. We will wage war in Donbass.”…….».

Il video è stato ripreso e condiviso anche da diversi utenti italiani con il testo del post tradotto:

Il video originale

Il video condiviso dall’utente @peacemaket71 risulta incompleto e tagliato ad arte per attribuire falsamente a Zelensky il desiderio di scendere in guerra contro il Donbass.

Il filmato completo, così come la sua trascrizione, è presente in un articolo del 2019 del sito Espresso.tv:

Mi sono candidato alla presidenza come presidente di pace. Voglio porre fine alla guerra. La società è la cosa più importante. La società non ha votato per un presidente che sarebbe venuto a dire che da questo giorno in poi abbiamo la legge marziale, abbiamo la guerra, combatteremo, il nostro esercito è pronto, andremo nel Donbass con la guerra, prenderemo i nostri territori con la guerra e la forza militare e non ci importa quante persone muoiono, ma siamo pronti a ottenere, a restituire la nostra terra, siamo pronti per un’azione militare diretta nel territorio occupato. Quindi, se lo dici tu, dobbiamo andare in Crimea. Nonostante il fatto che il nostro esercito non sia pronto. Come presidente, non sono pronto a perdere il nostro popolo, ecco perché è stata scelta la via diplomatica. E la via è l’eredità del mio predecessore, sei proprio qui. Abbiamo ricevuto molto: abbiamo ricevuto la guerra, la corruzione, abbiamo ricevuto PrivatBank, licenze di canale. Un sacco di tutto. Ma tutto questo non è risolto dalla legge marziale

La conferenza stampa era stata trasmessa in diretta, il 10 ottobre 2019, dal canale Youtube di FAKTY ICTV.

Conclusioni

Il video è stato volutamente tagliato con l’obiettivo di diffondere una narrazione falsa su Zelensky e l’Ucraina. Di fatto, le riprese originali e complete dimostrano che Zelensky era intenzionato a procedere con le vie diplomatiche per risolvere il conflitto in corso dal 2014, anno in cui la Russia invase l’Ucraina per la prima volta e armò i separatisti del Donbass.

