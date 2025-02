Michelle Trachtenberg e «l’alta probabilità di morire», il trapianto di fegato e le foto sui social: i dubbi sulla scomparsa dell’attrice

La 39enne potrebbe essere deceduta a causa di una recente operazione al fegato. «Non riusciva a scendere le scale», il racconto di un cameriere di New York

Una recente operazione al fegato – forse il rigetto dell’organo stesso – potrebbero aver causato la morte di Michelle Trachtenberg, l’attrice 39enne deceduta mercoledì 26 gennaio. «Sapeva di avere alte probabilità di morte», ha scritto sui social l’amica e fotografa Amanda de Cadenet. E proprio questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che stanno ancora tentando di capire come sia avvenuto il decesso. Secondo quanto riporta il New York Post, l’attrice celebre per Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri si era da poco sottoposta a un trapianto di fegato per tentare di risolvere una volta per tutte i problemi epatici, di cui soffriva da tempo. Non si esclude che a troncare la vita della 39enne sia stata proprio l’incompatibilità del fegato con il suo sistema immunitario.

La testimonianza: «Non riusciva a scendere le scale»

È stata la madre Lana a trovarla esanime sul letto intorno alle 8 di mercoledì. Si erano sentite l’ultima volta la sera prima e quella mattina aveva deciso di recarsi nel suo appartamento a Manhattan. Qui però ha trovato la figlia priva di sensi. Inutile la chiamata disperata ai soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause al momento non sono note, ma i problemi epatici di cui l’attrice soffriva l’avevano di recente costretta a una situazione di «salute precaria». Pochi giorni fa era uscita con amici a New York e – ha raccontato un cameriere al Daily Mail – «non riusciva a scendere le scale, era molto magra e sembrava malaticcia».

I dubbi dei fan sui social e le rassicurazioni: «Sono in salute»

Su Instagram appariva smunta e pallida tanto da preoccupare i suoi fan: «Serve un dottore. Immediatamente», aveva scritto uno. «Stai male? Questa non è Michelle», era stato l’allarme di un altro. Era stata Michelle Trachtenberg in persona a respingere ogni dubbio: «Sono felice e in salute».

Il saluto social di Blake Lively: «Michelle era energia»

Non sono poche le star di Hollywood che hanno voluto darle un ultimo saluto. Su tutti Blake Lively, sua collega in Gossip Girl, che in una storia su Instagram l’ha descritta come una donna «energica». «Sapevi quando entrava in una stanza perché la vibrazione cambiava», ha continuato la celebre attrice. «Tutto ciò che faceva, lo faceva al massimo. Che il suo lavoro e il suo grande cuore vengano ricordati da chi ha avuto la fortuna di vivere il suo fuoco».