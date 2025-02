Morta Michelle Trachtenberg, la sorellina di Buffy nella celebre serie tv. Aveva 39 anni

L'attrice è stata trovata priva di sensi in un appartamento a Manhattan. Inutili i soccorsi sul posto dopo la chiamata al 911

L’attrice Michelle Trachtenberg, celebre per esser stata la sorellina di Buffy, Dawn, nella celebre serie televisiva “Buffy l’ammazza vampiri” e per avere recitato in “Gossip Girl” è morta. A riferirlo al New York Times è il Dipartimento di Polizia di New York. Aveva 39 anni. Gli agenti sono intervenuti per una chiamata al 911 poco dopo le 8 di mattina di mercoledì. Hanno trovato la signora Trachtenberg priva di sensi in un appartamento di Manhattan. La giovane è stata dichiarata morta dagli operatori sanitari d’urgenza, che erano anche intervenuti sul posto. Il medico legale stabilirà la causa della morte, ha affermato il dipartimento, aggiungendo che al momento non si sospetta alcun tipo di reato.