Rania Zeriri e la parabola da star di un talent tedesco a senzatetto a Mercogliano (Avellino)

La donna nel 2008 si classificò quinta al talent tedesco Deutschland sucht den Superstar

Uno degli argomenti più ricorrenti nell’ultimo anno riguardo lo showbiz musicale è certamente la tenuta mentale degli artisti. I casi, anche solo rimanendo dentro i confini nazionali, è storia nota, sono diversi e, parrebbe, sempre in aumento. Anche per questo fa effetto la storia emersa nelle ultime ore riguardante Rania Zeriri, 39 anni, olandese, ex popstar, oggi clochard finita a girovagare nell’avellinese. Il primo avvistamento proprio ad Avellino, la sindaca Laura Nargi mette in moto la macchina dei servizi sociali per aiutarla ma lei rifiuta, rivendica il proprio stile di vita libero. Si sposta così a Mercogliano e lì il sindaco Vittorio D’Alessio riesce a convincerla a farsi dare una mano. «Rania è ora in un luogo sicuro e le sue condizioni sono in miglioramento. I medici ci hanno confermato che necessita di un periodo di assoluta tranquillità» ha dichiarato il primo cittadino. A quanto pare l’intenzione di Rania sarebbe di spostarsi ancora, raggiungere dei conoscenti in un’altra regione, il sindaco D’Alessio non ha specificato quale. «Abbiamo già ottenuto la disponibilità di una struttura sul territorio, nella quale poter ospitare Rania non solo per una doccia, ma un posto sicuro per consentirle un recupero psicofisico» ha spiegato ancora il sindaco di Mercogliano, al momento in contatto constante con le autorità olandesi, mentre tutti gli aiuti possibili sono stati offerti alla donna.

Chi è Rania Zeriri

Olandese di Enschede, classe 1986, figlia di madre olandese e padre algerino. Diverse esperienze a Ibiza e Fuerteventura come intrattenitrice nel settore alberghiero, ed è lì che si manifesta il suo talento nel canto, nonostante un difetto congenito alle corde vocali ed un’operazione per risolverlo che le impedisce di toccare note troppo acute. Nel 2008 la notorietà grazie alla partecipazione al talent tedesco Deutschland sucht den Superstar, il che le permette di cantare in tutta la Germania. L’avventura televisiva si conclude con un quinto posto carico di polemiche, in realtà lei entrò nel programma come favorita ma il quotidiano tedesco Bild scrisse di un problema di droga tra i concorrenti, indicando proprio in Rania Zeriri una delle principali sospettate. Lei rispose che il test antidroga non andava fatto solo ai concorrenti ma anche alla giuria, manifestando un certo disagio nel partecipare allo show ed entrando in aperto contrasto con il giurato e vecchia gloria della musica tedesca Dieter Bohlen. La carriera artistica non prenderà mai davvero il volo, alla fine nella sua discografia troviamo solo un singolo dal titolo Crying Undercover, che raggiunse ai tempi la posizione numero 86 nella Germany Singles Top 100 e, ad oggi, poco più di 3mila stream su Spotify. La svolta in negativo nella sua vita è rappresentata dalla morte della madre, che l’avrebbe portata prima alla depressione e poi alla vita in strada.