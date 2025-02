Fedez contro Fabrizio Corona, la telefonata di fuoco dopo lo «scoop» su Angelica Montini: «Sei un pezzo di m***a»

Il rapper svela di essere stato sul punto di ritirarsi da Sanremo dopo essere finito nel tritacarne mediatico di "Falsissimo". Le rivelazioni allo YouTuber Ale Della Giusta

Il Festival di Sanremo di Fedez diventa un documentario curato dallo YouTuber Ale Della Giusta dal titolo 7 giorni con FEDEZ: la verità dietro al suo Sanremo. A sipario dell’Ariston chiuso, il rapper e influencer decide a sorpresa di divulgare la sua avventura sulla riviera ligure a puntate. Un racconto avvincente, a tratti doloroso, tra pressioni, responsabilità, gossip e gravi problematiche personali, delle quali Federico Leonardo Lucia – così all’anagrafe – non ha mai nascosto l’entità. Anzi, Battito, il brano con cui è stato in gara, sorprendendo anche i critici musicali più feroci, parla esattamente di questo. Già in questa prima puntata (ne seguiranno altre, ma non è stata svelata la cadenza) sono tante le risposte alle domande dalle quali Fedez si era tirato indietro prima e durante il Festival. Quelle che riguardano in primis la sua rottura con l’ex moglie Chiara Ferragni e i relativi nuovi retroscena messi in piazza da Fabrizio Corona. Nella puntata su YouTube, Fedez rivela di aver seriamente pensato ad un ritiro dalla competizione proprio a causa della pressione mediatica scatenata da quel brutale gossip. Della Giusta, narratore in questa serie di video, fa ascoltare addirittura una nota vocale del cantante che gli annuncia senza mezzi termini il suo probabile ritiro: «Molto probabilmente non andremo più a Sanremo perché non sono nelle condizioni di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi».

L’ira nei confronti di Fabrizio Corona

Il tempismo (sospetto) di Fabrizio Corona nello scaraventare in pubblico storie di gossip molto scottanti, insomma, ha rischiato seriamente di far perdere di nuovo a Fedez l’equilibrio psico-fisico. Tanto da spingerlo a considerare seriamente di tirarsi indietro da Sanremo. «Se devo andare lì a fare il bersaglio umano…» dice. E poi aggiunge: «È una pressione psicologica difficile da spiegare, per quanto tu possa essere abituato ti stupisci sempre di quanto le cose possano diventare grandi. Chiara sicuramente può comprendere». La testimonianza stessa di Ale Della Giusta risulta utile a capire quale fosse l’atmosfera nei giorni prima del Festival. «Federico – racconta lo YouTuber – era veramente devastato, a due giorni dal Festival era certo di mollare», «Andiamo e torniamo – conferma in una clip il rapper – io non disfo le valigie fino a martedì». Le rivelazioni che Corona minaccia sul web a poche ore dall’apertura del sipario dell’Ariston creano un clima incandescente. Tanto che a un certo punto Fedez alza il telefono e chiama il fotografo/agitatore: «Mettiti una mano sulla coscienza, non farlo uscire, pensa ai miei figli», gli chiede, ma Corona lo tranquillizza: «È una puntata “due coglioni”, tutta roba giuridica, non c’entra niente con la puntata scorsa». Ma a Fedez a questo punto è chiaro che sa con chi ha a che fare, tanto che a chiamata spenta si lascia scappare: «È il manipolatore più bravo che abbia mai visto». «Ma tu ti ci butti dentro Fede, dai cazzo!» lo rimprovera una voce femminile fuori dall’inquadratura, traducendo il pensiero di milioni di italiani. I sospetti su Corona vengono confermati quando questi fa uscire la puntata, proprio mentre Fedez sta entrando in scena a Sanremo. Corona gli ha mentito, la puntata è tutt’altro che innocua, tanto che scatta una seconda telefonata tra i due, anche questa documentata da Della Giusta: «Sei proprio un pezzo di merda – dice Fedez a Corona – mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame».

I problemi precedenti

Fedez non ha mai tenuto per sé i suoi problemi di salute, che fossero mentali o fisici, e in questo documentario tanto si può capire dell’approccio del tutto particolare alla vita, tra incontri a casa con una cartomante, un racconto inedito e surreale della partecipazione a Sarà Sanremo, quando, secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona a Falsissimo, aveva appena subito una chiusura definitiva da Angelica Montini ed è apparso in diretta visibilmente sconvolto. «Incredibile che io non ricordo niente – racconta – dopo che sono sceso dal palco è stato tutto un blackout, il ricordo di Carlo Conti ce l’ho dal video». Nessun riferimento alla Montini, anzi, la ragazza che gli avrebbe spezzato il cuore in questa prima parte, nonostante la storia con lei abbia seriamente rischiato di compromettere la partecipazione al Festival di Sanremo, non è mai stata nominata. Non è un segreto nemmeno che Fedez abbia tentato due volte il suicidio: «Maturi quel pensiero – ammette – quando svegliarsi il giorno dopo diventa un peso. Sono contento di non averlo fatto per i miei figli». E mentre i suoi milioni di follower pensano che certi suoi atteggiamenti una volta lasciata la reggia Ferragnez fossero strani e che lui stesse particolarmente male, la verità pare sia del tutto opposta: «Ho cominciato a stare bene quando sono uscito fuori da casa. Mi sono reso conto che stavo in una casa da 15 milioni di euro, mille metri quadri, e stavo male, non solo mentalmente ma proprio fisicamente. Senti che il tuo corpo ti sta lasciando».