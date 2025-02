L’inno alla fragilità di Lucio Corsi spopola su TikTok e conquista Chiara Ferragni: «Volevo essere un duro? Anch’io»

Il cantautore toscano ha sdoganato la vulnerabilità in diretta tv, e anche l'imprenditrice si lascia andare a una rivelazione inattesa ai fan

Anche TikTok si scioglie di fronte alla sincerità e alla fragilità di Lucio Corsi. Volevo essere un duro è già un trend sulla piattaforma video a cui si sono unite decine di migliaia di persone. Alcuni dedicano il proprio post a problemi gravi e altri a piccole delusioni della vita. C’è chi ha paura dei piccioni e chi ripara peluche per lavoro. C’è chi piange al pensiero che i genitori un giorno non ci saranno più e chi a essere orgoglioso proprio non ce la fa. Tutti volevano essere duri, ma si sono resi conto che non vogliono o non possono, compresa Chiara Ferragni, che come tanti altri si lascia andare e manifesta le proprie vulnerabilità.

Chiara Ferragni e il trend di Lucio Corsi

Sono ormai 49mila i video su TikTok creati con il sottofondo musicale del secondo classificato all’ultima edizione di Sanremo. Tra questi anche quello di Chiara Ferragni. L’imprenditrice viene da un periodo in cui molte delle sue certezze sono crollate. In cui molte persone hanno smesso di ammirarla, vuoi per il Pandorogate, vuoi per il presunto tradimento con Achille Lauro mentre la relazione con Fedez crollava. Dopo tutto, su TikTok l’influencer si confessa sensibile: «Volevo essere un duro ma piango per qualsiasi video in cui si percepisce la minima emozione qui su TikTok a 37 anni».