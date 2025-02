Mario Giordano manda l’inviato da Fabrizio Corona, scoppia la lite: gli affari sospetti su «Falsissimo» e gli insulti – Il video

Tutto è cominciato quando un inviato del programma "Fuori dal Coro" (Rete 4) ha raggiunto l'ex re dei paparazzi per un servizio tv sulla sua nuova attività lavorativa

Botta e risposta al veleno tra Fabrizio Corona e il giornalista di Fuori dal Coro Mario Giordano. Tutto è cominciato a inizio settimana quando un inviato del programma di Rete 4 ha raggiunto l’ex re dei paparazzi per un servizio tv sulla sua nuova attività lavorativa “Progetto Corona” e che, con ogni probabilità, andrà in onda stasera. «Quel tal programma di Mediaset Fuori dal coro diretto da quell’incapace di Mario Giordano che fa speciali “giornalistici” sui fuffaguru, oggi pomeriggio mi ha mandato una specie di giornalista pubblicista vuncio (lurido in milanese, ndr), ad aggredirmi con la telecamera sotto casa con la solita tecnica della domanda con la risposta insita provando a incastrarmi», afferma Corona sui social. «Dopo dieci minuti di assalto violento e aggressivo – continua -, ho dovuto chiamare il suo capo, Siria Magri, capo anche dell’infotainment del Biscione. L’atteggiamento, stranamente, è immediatamente cambiato e ho quindi rilasciato un’intervista sul “Progetto Corona”, tanto menzionato da chi, in cerca di hype, vuole polemica e visibilità. Questo tipo di intervista non solo danneggia la credibilità del giornalismo, ma minaccia anche il diritto del pubblico a ricevere informazioni equilibrate e imparziali», conclude.

La replica di Mario Giordano

La replica di Giordano, affidata ai social del programma Mediaset, non si è fatta attendere. «Fabrizio Corona ci insulta, insulta Fuori dal Coro, insulta a me, insulta i miei inviati, del resto è così, no? Quando uno non ha argomenti, che cosa fa? Insulta. Noi non abbiamo il certo bisogno di metterci allo stesso livello di Fabrizio Corona. Chi è Fabrizio Corona? Lo sanno tutti, parlano per lui le condanne definitive per corruzione, bancarotta, gli anni di galera. Insomma, si sa chi è Fabrizio Corona», dice. «Quello che forse non si sa – continua il giornalista – è che dietro questa sua ultima attività di gossip con Falsissimo lui sta lanciando un’altra attività economica, “Progetto Corona”, insomma, chiede soldi e dice vi faccio guadagnare dei soldi, guadagni garantiti, fa fare investimenti, suggerisce investimenti dicendo che sono guadagni garantiti. Ecco, quello che non si sa è che questi guadagni a sentire tante testimonianze che abbiamo raccolto non sono affatto garantiti, ma non solo. Quello che non si sa è che dietro questo progetto si nascondono società in paesi lontani, paradisi fiscali», afferma Giordano, che solleva dubbi sull’attività lavorativa di Corona.

«Quello che non si sa è che i canali Telegram su cui lui pubblicizza questo suo progetto sono stati più volte segnalati dallo stesso Telegram come truffa. E quello che lui non sa è che insomma ci sono molte ombre dietro questo Progetto Corona. E questo noi siamo andati a chiedere e lui insomma non ci ha fatto una gran bella figura perché sembra che non sia molto preparato. Ma attenzione, non si può scherzare con questi temi – prosegue -. Sono temi delicati nei quali dipende la vita, i risparmi e spesso anche la vita delle persone. Per questo è necessario fare chiarezza e noi l’abbiamo fatta facendo, caro Fabrizio Corona, un servizio giornalistico. Lo so che tu non sai più che cos’è il giornalismo, forse non l’hai mai saputo. E Fabrizio Corona forse impara come si fa il giornalismo evitando di offendere il mestiere che faceva così bene suo padre che guardandolo si starà rivoltando ancora una volta nella tomba», conclude.

Corona rilancia su Instagram

Parole, quelle di Giordano, che non sono affatto piaciute all’ex re dei paparazzi, che sui social affida (nuovamente) la replica. «Caro incapace con la voce da donna che conduci un programma indecoroso sotto testata giornalistica Mediaset – si legge su Instagram -, il riferimento ai miei processi e alle mie condanne qualifica il tuo intervento e la tua persona. Lo sanno tutti, incapace, chi sono, anche la tua azienda e i tuoi capi lo sanno bene e allora chiedigli perché hanno pagato milioni di euro alle società per cui lavoro, dopo la galera, per avere lezioni di giornalismo, di cui comunicazione per avere attenzione e visibilità. Pure tu incapace venivi a prendere lezione per quel programma di nome “Lucignolo” che spacciavi per tuo, ma che facevamo io e Claudio Brachino. Te lo ricordi, incapace, Claudio? Cacciato perché non servo e schiavo di Crippa come te. Tu provi a dare lezioni di giornalismo a me? Tu che fa un programma del genere?».

E sulla sua attività lavorativa, “Progetto Corona”, precisa: «Per tua informazione, incapace, sono stato testimonial di questa iniziativa, alla cui realizzazione non ho partecipato e alla prima lamentela e dubbio ho fatto rimborsare chi si è lamentato e ho sospeso la mia attività, che è durata meno di 20 giorni e ne ho preso le distanze. È da dieci giorni che non troverai nulla nei miei profili – precisa Corona -. Quando il tuo inviato vuncio mi ha aggredito, ho chiamato il vostro capo dicendo che se volevate sapere qualcosa potevate benissimo venire in ufficio e vedere le carte (…). Trova in quello che ho fatto un’irregolarità civile o penale; chiama la Consob e studia tu incapace che truffi con il tuo giornalismo», scrive Corona, che pubblica infine le fatture «per milioni di euro» che Mediaset «ha pagato». «La moglie del tuo capo, Silvia (Toffanin, ndr) – si legge su Instagram – dava alla società per cui lavoro 300mila euro a puntata. Tu quanto prendi incapace?».