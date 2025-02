Corona lancia la sua criptovaluta: «A differenza di altre è destinata a restare». Ma sul canale Telegram si grida alla truffa – Il video

Un pezzo di Fanpage analizza alcuni aspetti del "Progetto Corona", specialmente dopo il bollino rosso della piattaforma

Fabrizio Corona annuncia il lancio della sua criptovaluta. Lo fa su Instagram, spiegando ai suoi follower: «A breve lancerò la mia meme coin. A differenza di tante altre nasce per restare». E invita tutti a seguire il nuovo gruppo Telegram per avere aggiornamenti. Già si scommette sul nome. Potrebbe esser il motto «adrenalina pura» oppure «sei un altro del circolino». C’è però qualcosa che non quadrerebbe sull’attività Telegram dell’ex re del gossip. Uno dei suo canali, secondo quanto riporta Fanpage, è segnalato come truffa.

Il “Progetto Corona” rilancerebbe delle indicazioni per seguire delle operazioni di trading. Telegram, sottolinea Fanpage, ha deciso di bollare il canale principale del Fabrizio Corona Project come TRUFFA: ora è segnalato dalla piattaforma con l’etichetta SCAM. Il canale, riporta il sito, è Fabrizio Corona Project NON, e una volta aperto si legge Fabrizio Corona Project NON SCAM. Quando si entra si interagisce con un bot (che si afferma di esser Francesco, membro del team di Corona) con il seguente messaggio: «Ti porteremo a €4.000 in 30 giorni devi avere almeno 18 anni ed avere almeno €300 da investire». Lo scambio avviene su Fxcess e opera a nome della Notesco Int Limited, società con sede nell’isola di Anguilla. Il pezzo di Fanpage non è passato inosservato. Molti lo citano nei commenti. Alcuni duri contro l’ex re dei paparazzi: «Continua a fare truffe sul trading e sui corsi di sta minchia. Però cortesemente rimani fuori dalla chain, nessuno ti vuole, te e la tua memecoin del c*zo».