Epstein Files, l’enorme buffonata del Comitato giudiziario repubblicano su X

Credendo di accedere ai documenti, gli utenti sono stati reindirizzati a un video Youtube

Con l’annuncio della (ennesima) pubblicazione dei documenti relativi al caso Epstein, la ricerca di un link per scaricarne il contenuto si è rivelata difficoltosa. Molti, come l’influencer di estrema destra Laura Loomer, hanno richiesto maggiore trasparenza affinché tutti potessero accedervi, e non solo un paio di influencer «pagati e di parte» (parole di Laura Loomer, ndr). In serata, l’account ufficiale X del Comitato Giudiziario del Partito Repubblicano (House Judiciary GOP) pubblica un post contenente uno short link dove si legge chiaramente “EpsteinFilesV2”. Gli utenti, entusiasti per quella che sembrava un’operazione trasparenza da parte del Partito Repubblicano, sono stati trollati: il link non rimandava a un file PDF, ma al video YouTube “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley. Il post, a seguito delle furiose proteste degli utenti, viene rimosso (archiviato qui).

«#BREAKING: EPSTEIN FILES RELEASED: https://tinyurl.com/EpsteinFilesV2», questo il semplice testo clickbait dell’account ufficiale repubblicano. Sia chiaro, la spunta istituzionale argento non mente: non si tratta di un account fake! Lo shortlink di Tinyul reindirizza l’utente a una schermata (archiviata qui) dove si legge chiaramente il link al video Youtube.

Non c’è alcun dubbio. Di fatto, lo short link fornito dai Repubblicani ai propri sostenitori (e non solo) rimanda veramente al video di Rick Astley.

Di fronte a questa colossale presa in giro, l’influencer estremista Laura Loomer pubblica un post in cui chiede pubblicamente il licenziamento dei responsabili.