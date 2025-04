Dieci milioni di fatturato: il boom dei fagioli di Bud Spencer. La magia della famiglia Pedersoli

La famiglia dell'attore ha lanciato il prodotto in via quasi sperimentale. E ha sbancato

«Mio padre aveva il vezzo della cucina e nei film lui e Terence Hill dovevano mangiare padellate di fagioli che passava la produzione. Certe volte la stessa scena veniva ripetuta 10-15 volte… perciò a un certo punto ha deciso di farseli come piacevano a lui e così è nata la ricetta originaria». Questo è quello racconta Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer (ovvero Carlo Pedersoli, scomparso nel 2016), al Corriere della Sera a proposito di quei fagioli, diventati prima un cult cinematografico, poi una delle più potenti icone culinarie del cinema italiano. Oggi i fagioli di Bud vanno a ruba. I numeri parlano chiaro: 10 milioni di fatturato previsti per il 2025, un risultato al quale la famiglia Persoli è arrivata piano piano, dal 2022, quando i loro prodotti Bud Power sono arrivati nei supermercati. Un esperimento all’inizio che oggi è una certezza. «Abbiamo il 30% del mercato dei contorni in scatola – dice ancora Pedersoli – abbiamo superato Heinz».

Gli altri prodotti di Bud in arrivo

Ma la corsa dei Persoli non finisce qui. Tra poche settimane sarà lanciata la birra legata al personaggio e dopo l’estate il “Pizzone di Bud Spencer”. Non solo: è già pronta una strategia per il mercato internazionale, sfruttando il successo dei film di Bud Spencer e Terence Hill anche oltre i confini italiani. I borlotti di Bud Spencer infatti saranno presto distribuiti anche in Svizzera, Austria, Grecia e Germania.