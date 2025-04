Dimezzata la multa alla Fiorentina per la coreografia «Juve m**da»: resta la diffida per la curva viola

La corte sportiva d'appello ha accolto parzialmente il ricorso della società

È stata dimezzata, da 50mila a 25mila euro, la multa comminata alla Fiorentina per una coreografia apparsa sugli spalti durante la partita contro la Juventus dello scorso 16 marzo. I tifosi della Viola erano finiti nel mirino della giustizia sportiva per alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per la coreografia realizzata in curva Ferrovia, che ha ricreato un enorme scritta «Juve m**da».

Accolto in parte il ricorso del club viola

In primo grado, la Fiorentina era stata condannata al pagamento di 50mila euro. La corte sportiva d’appello ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal club viola, riducendo la multa a 25mila euro. Rimane, tuttavia, la diffida per i tifosi della curva. Raffaele Palladino e i suoi giocatori partiranno nelle prossime ore per la Slovenia, dove giovedì 10 aprile alle 21.00 dovranno vedersela con il Celje per l’andata dei quarti finale di Conference League.