Il tribunale dei ministri archivia l’inchiesta sull’ex ministro Sangiuliano. «Sono stati per me mesi di grande tormento»

L'ex ministro risultava indagato per peculato e rivelazione del segreto di ufficio

Il tribunale dei ministri ha archiviato l’inchiesta sull’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sangiuliano risultava indagato per peculato e rivelazione del segreto di ufficio. Nello stesso caso l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia risulta ancora indagata dai pm romani per stalking. «Sono stati per me mesi di grande tormento. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità», ha commentato all’Adnkronos l’ex ministro della Cultura.

Le reazioni politiche

«È una bella notizia che il Tribunale dei Ministri abbia oggi archiviato le accuse di peculato e rivelazione del segreto di ufficio a carico di Gennaro Sangiuliano. Non avevamo alcun dubbio sull’esito di una vicenda in cui Sangiuliano si è distinto per dignità e rispetto per le istituzioni. Siamo molto felici per lui che le accuse infamanti siano cadute, confermando la sua correttezza e trasparenza. La sinistra che lo ha insultato ingiustamente per mesi chieda scusa», dichiara in una nota il deputato e responsabile organizzazione dí Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.