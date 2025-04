La Cina agli Usa: dazi all’84%. Crolla Piazza Affari. Dall’Ue via libera alle tariffe al 25%, Ungheria unica contraria

Il presidente Usa ribadisce che l'unico modo per azzerare i dazi per le imprese è trasferire le produzioni negli Stati Uniti. Pechino rilancia dopo l'uiltima stretta. E in Europa Viktor Orban si smarca dalla risposta della Commissione Ue

Nel D-Day, il giorno in cui ufficialmente i dazi americani sono entrati in vigore, Donald Trump chiama le aziende verso gli Stati Uniti. Pechino, dall’altra parte, dichiara ufficialmente guerra – commerciale – a Washington implementando nuove tariffe. Un tiro alla fune che da giorni vede protagoniste le due principali potenze economiche al mondo. Ieri l’annuncio della Casa Bianca di un ulteriore aumento dei dazi contro la Cina, lievitati fino al 104% complessivo. Oggi la risposta del Dragone, che da domani alzerà le tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all’84%, nonostante l’enorme surplus commerciale. Una netta presa di posizione accompagnata da un altrettanto chiaro messaggio per lo Studio Ovale: «Correggete immediatamente le vostre pratiche sbagliate». O meglio, annullate tutte le misure tariffarie «reciproche» contro la Cina nell’ottica di ristabilire un dialogo tra partner e non tra nemici. La risposta di Trump si è limitata a un semplice post sul suo social Truth, in cui ha bellamente ignorato la questione. E anzi ha esortato tutti gli imprenditori a evitare le tariffe trasferendo le aziende negli Stati Uniti: «Zero dazi, una quasi immediata connessione alla rete energetica ed elettrica. No ritardi ambientali. Non aspettate, fatelo ora».

Le borse europee in calo

In vista dell’apertura in profondo rosso di Wall Street, le Borse europee calano mentre va avanti lo scontro a colpi di dazi e contro-dazi tra Cina, Usa e Ue. L’indice paneuropeo Stoxx 600 cede il 4,5%, con le vendite che non risparmiano nessuno: Francoforte cede il 4,3%, Parigi il 4,2%, Milano il 4,1% e Londra il 3,8%. Le vendite sui farmaceutici, minacciati di nuovi dazi dal presidente americano affondano le Borse di Copenaghen (-6,4%), dove è quotata Novo Nordisk (-7,6%), e Zurigo (-5,6%), su cui sprofondano Novartis (-8,4%) e Roche (-6,8%).

La risposta Ue ai dazi di Trump

L’Unione europea imporrà dazi del 25% in risposta alle tariffe imposte dagli Stati Uniti. I contro-dazi europei si applicheranno in tre fasi sulla maggior parte dei prodotti espostati negli Usa: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal 1 dicembre. La decisione è stata presa per alzata di mano nella cosiddetta Comitatologia, la procedura che prevede la partecipazione di rappresentanti dei Paesi membri in grado di dare un parere formale su atti di esecuzione della Commissione Ue. Unico parere negativo è stato del rappresentante ungherese di Viktor Orban. I controdazi «possono essere sospesi in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata equa ed equilibrata». Lo scrive la Commissione europea in una nota dopo l’approvazione delle tariffe al 10% e al 25% da parte dei Paesi membri nei confronti degli Stati Uniti.

I dazi decisi dall’Ue nei confronti degli Stati Uniti saranno riscossi a partire dal 15 aprile per un valore complessivo pari a 20,9 miliardi di euro. È quanto si apprende da fonti della Commissione europea dopo il via libera degli Stati membri. La riscossione sarà graduale: la prima tranche al via il 15 aprile vale 3,9 miliardi di euro, la seconda del 16 maggio vale 13,5 miliardi e la terza, il primo dicembre, 3,5 miliardi.

Meloni a Washington, Parigi: «Gioca da sola e spezza l’Europa»

Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, a tenere banco è la visita programmata dalla premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca per il prossimo 17 aprile. Dalla Francia arrivano voci di disappunto, nonostante Repubblica abbia anticipato un colloquio telefonico tra Meloni, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron. «Se cominciamo ad avere discussioni bilaterali, l’unità europea finirà per spezzarsi», ha attaccato il ministro dell’Industria francese Marc Ferracci ai microfoni di France Inter, interpretando il viaggio a Washington come una missione riferita esclusivamente alla situazione economica italiana. «Il rischio, presente fin dall’inizio, è che Giorgia Meloni giochi da sola. Sappiamo che Donald Trump ha una strategia abbastanza chiara e semplice: dividere gli europei. Di fronte a questo rischio dobbiamo essere uniti, perché l’Europa è forte solo se è unita».

Weber (Ppe) si schiera con Meloni: «Lavora per l’Europa. Salvini? Ci sono tanti leader populisti»

Una polemica spenta subito dal presidente del Parito popolare europeo, Manfred Weber: «Accolgo con favore i tentativi di parlare con Trump. Meloni e Tajani lavorano nella prospettiva di difendere gli interessi dell’Europa». Una posizione che, secondo Weber, «i leader populisti europei» non stanno avendo: «Stanno svendendo i nostri interessi di europei». Tra questi anche il segretario della Lega Matteo Salvini? «Ci sono tanti leader populisti in Europa», si è limitato a rispondere Manfred Weber.

Borse europee di nuovo in calo, colpito il settore petrolifero

Come da previsione, dopo l’entrata in vigore dei dazi le Borse europee – come prima quelle asiatiche – sono tornate a registrare perdite tra il -4% e il -2% dopo il breve sollievo nella giornata di martedì. Milano è in rosso del -2,6%, con il settore petrolifero particolarmente colpito (Eni è a -5.1%, Saipem -5,8%). La peggiore di tutte le piazze europee al momento è Zurigo, al -4,6%.

Il sarcasmo e le prese in giro di Trump: «Mi baciano il culo, vogliono un accordo. Ma ora è il nostro turno di fregarli»

La porta dello Studio Ovale, lo ha già detto più volte il tycoon, è sempre aperta. Ma a una condizione: i Paesi che vogliono trattare sulla questione delle «tariffe reciproche», devono essere pronti a offrire qualcosa di valore alla Casa Bianca. Qualcosa «di creativo» che, avrebbe specificato lo stesso Trump durante una cena di raccolta fondi per il Partito repubblicano, non deve per forza riguardare il commercio. Washington si sente in una posizione di forza e fa la voce grossa. Dalla poltrona di Trump, gli altri Paesi si stanno preparando – e alcuni, come Israele, hanno già iniziato – a fare a gara per volare negli Stati Uniti e scendere a compromessi con il tycoon: «Ci chiamano, mi baciano il culo, stanno morendo dal desiderio di fare un accordo». Mentre le borse si preparano a un altro tuffo nel profondo rosso, il presidente americano appare tranquillo: «So quel che diavolo sto facendo». E si concede anche di dileggiare i leader stranieri in arrivo alla Casa Bianca, facendone una sorta di imitazione: «Per favore, per favore signore, fai un accordo. Farò qualunque cosa signore».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

La calma di Washington: «Siamo contenti così, ora è il nostro turno di mettere tariffe»

Una cosa è certa: almeno ufficialmente, Trump non ha fretta. I calcoli dello Studio Ovale parlano chiaro e stimano nuove entrate dalle tariffe per un totale di circa 600 miliardi di dollari. Per questo, ha ribadito il tycoon, sono gli altri Paesi che devono trovare il modo di convincere gli Stati Uniti a stringere un accordo, che Washington «non deve fare necessariamente» perché «siamo contenti come siamo». Una rivendicazione di dominio economico che non nasconde la profonda soddisfazione di chi, dopo anni di presunti soprusi, finalmente serve la sua vendetta come un piatto gelido: «Molti Paesi ci hanno fregato a destra e sinistra. Adesso è il nostro turno di fregarli, e così renderemo il nostro Paese più forte».