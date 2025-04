Dazi, è guerra totale tra Usa e Cina. Washington: «Imponiamo da domani il 104 per cento sui prodotti da Pechino»

Lo riferisce Fox News. Il Canada ha annunciato che dal 9 aprile applicherà dazi del 25% sulle auto americane

Gli Stati Uniti inizieranno a imporre dazi del 104 per cento sui prodotti cinesi a partire da domani, mercoledì, in seguito alla ritrosia di Pechino a revocare le sue misure di ritorsione. Lo ha riferito Fox News, citando la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. «La portavoce della Casa Bianca (Leavitt) afferma che dazi aggiuntivi del 104 per cento sono entrate in vigore a mezzogiorno ET perché la Cina non ha revocato la sua ritorsione. La tariffa aggiuntiva del 104 per cento sarà implementata a partire da domani, 9 aprile».

La reazione di Wall Street

Wall Street riduce i forti guadagni di avvio seduta dopo la decisione dell’amministrazione Usa di far salire da domani i dazi alla Cina al 104%. Si accentuano le perdite. Il Dow Jones perde l’1,01% a a 37.572,44 punti, il Nasdaq cede il 2,35% a 15.233,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l’1,77% a 4.969,03 punti. Apple, che tratta con la Cina per la componentistica, è in calo, i titoli arrivano a perdere il 5%.

I dazi del Canada sulle auto americane

Il Canada ha annunciato che dal 9 aprile applicherà dazi del 25% sulle auto americane. «Il Canada continua a rispondere con forza a tutti i Dazi ingiustificati e irragionevoli», ha dichiarato il ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne. La misura riguarderà circa il 10% dei veicoli in arrivo dagli Stati Uniti.

