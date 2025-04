Jeans, diamanti, uova, salsicce e pollame: quali prodotti Usa avranno dazi in Ue (e costeranno di più)

Bruxelles punta a 22 miliardi di euro di export dall'America. Due liste da votare ad aprile. L'entrata in vigore delle prime tariffe a maggio. Per dare spazio alla trattativa con Trump

Si comincia con acciaio e alluminio. Si prosegue con jeans e ketchup. Per arrivare ad Harley-Davidson e yacht. La lista dei controdazi dell’Unione Europea entrerà in vigore a metà aprile. Aumentando i costi dei prodotti che arrivano dagli Stati Uniti in risposta alle tariffe di Donald Trump. Ovvero i dazi di Washington su acciaio, alluminio e derivati. Bruxelles punta a 22 miliardi di euro di prodotti, un piccolo sconto rispetto ai 26 annunciati a marzo. Avranno applicati contro-dazi del 25 e del 10%. La Commissione ha inviato agli stati membri le due liste di prodotti. I dazi verranno imposti con un’ultima riunione di Capi di Stato e di governo. A meno che l’America non cambi idea.

La lista dei prodotti sotto dazio

Una lista di prodotti sotto dazio già circola. Il testo non viene ufficialmente confermato dalla Commissione. Nella nuova versione dell’elenco, di 66 pagine, non compaiono i codici doganali relativi a whisky, superalcolici o vino, né quelli legati ai latticini come latte, burro, yogurt o formaggi. La lista dei prodotti è contenuta in un allegato di 66 pagine con l’elenco di categorie dei beni. Secondo fonti qualificate vicine al dossier è possibile che buona parte dei dazi Ue abbia effetto a partire dal 16 maggio. Ma un’altra tranche potrebbe slittare al primo dicembre. Sempre per cercare un negoziato. La prima lista si riferisce alle contromisure che l’Ue aveva già deciso nel 2018 e 2020 in risposta ai dazi imposti dalla prima amministrazione Trump. Poi congelate in seguito a una tregua siglata con l’amministrazione Biden.

Harley-Davidson, jeans, yacht

Tra i prodotti ci sono le Harley-Davidson e i jeans Levi’s, oltre agli yacht di lusso, al succo d’arancia e al burro d’arachidi. Dalla prima lista presentata inizialmente il 13 marzo — all’indomani dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio, alluminio e derivati Made in Eu — sono stati tolti i codici doganali relativi al bourbon, superalcolici o vino. Il presidente Usa Trump aveva promesso una ritorsione del 200% su champagne e vini europei se l’Ue avesse messo un dazio, come minacciato, pari al 50%. Francia e Italia l’hanno spuntata.

La seconda lista

Una seconda lista di beni pari a 18 miliardi di euro comprende diamanti, uova, noci, filo interdentale, salsicce e pollame. E poi ancora carte da gioco, oltre a prodotti industriali e agricoli, tra cui acciaio e alluminio, tessuti, elettrodomestici, materie plastiche. Niente dazio per latte, burro, yogurt o formaggi. Una strategia della Commissione prevede di colpire prodotti che vengono da Stati a maggioranza repubblicana, cercando di non danneggiare l’interesse europeo. Ovvero la soia della Louisiana, la carne bovina e il pollame del Nebraska e del Kansas, i prodotti in legno della Georgia, Virginia e Alabama. Le contromisure sui dazi reciproci e sulle auto Made in Eu arriveranno a fine mese.