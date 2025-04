Giorgia Meloni alla Casa Bianca il 16 aprile, la conferma del governo: «Tratterà lei con Trump per un’Europa senza leader»

ll ministro degli Affari europei Foti conferma le indiscrezioni di stampa dopo la riunione della task force a Palazzo Chigi

Rilanciare le imprese italiane su un mercato stravolto dai dazi americani e parlare faccia a faccia con il presidente statunitense Donald Trump entro la settimana prossima per comprendere se ci sia margine per negoziare. Sono questi i due punti fermi fissati dalla premier Giorgia Meloni nella riunione della task force sulle tariffe. Un incontro, quello a Palazzo Chigi, durato circa un’ora e mezza e che ha riunito attorno allo stesso tavolo i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e degli Affari europei Tommaso Foti. La strada tracciata dal governo per affrontare il problema dei dazi, che sta facendo sprofondare le Borse di tutto il mondo e che rischia di inficiare pesantemente sull’economia italiana, è così suddivisa su due fronti.

La chiave per la competitività? «Stop a regole ideologiche del Green Deal»

Da una parte c’è la questione prettamente interna ai confini nazionali. I ministri, si legge in una nota della presidenza del Consiglio, avrebbero illustrato alla premier «diverse ipotesi per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese italiane». Questioni che, specifica Chigi, saranno studiate e sottoposte anche al vaglio delle stesse categorie produttive, con le quali è previsto un incontro nella giornata di martedì 8 aprile. Tra gli elementi chiave per garantire all’industria italiana di non subire eccessivamente il contraccolpo, c’è sicuramente «l’intervento sulle regole ideologiche e poco condivisibili del Green Deal e la necessità di semplificare il quadro normativo». Messaggi che, insieme alla richiesta sospensione del Patto di stabilità, Roma non ha mancato di mandare a Bruxelles già nei giorni scorsi.

Il dialogo con Trump: Meloni a Washington settimana prossima?

Dall’altra parte c’è la questione internazionale. Vista l’apertura di Donald Trump a trattare sul tema dazi con i Paesi disposti a scendere a compromessi, Giorgia Meloni volerà a Washington la prossima settimana. E ora è ufficiale anche la data: l’atteso bilaterale si svolgerà giovedì 16 aprile. Lo ha confermato stasera il ministro Foti ospite di Nicola Porro su Rete4. «Va da leader in un’Europa senza leader. Va conscia del fatto che la politica dei dazi riguarda l’Ue ma anche a cercare una modalità di confronto chiaro con Trump». Partendo dal presupposto, sia chiaro, che «i dazi sono un errore». «Pensiamo che l’Europa debba trovare una modalità per trattare con Trump», ha ribadito Foti. L’obiettivo, spiega Palazzo Chigi, è quello di evitare a tutti i costi una «guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né l’Unione europea né gli Stati Uniti». E così la premier volerà da Roma a Washington subito prima che la stessa tratta sia percorsa in direzione opposta dal vicepresidente americano JD Vance (dal 17 aprile).