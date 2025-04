Il giallo sulla morte di Tania Bellinetti, la 47enne caduta dal balcone. L’ex compagno, denunciato per maltrattamenti, è ricercato da dicembre

La donna è precipitata dal terzo piano del palazzo dove viveva a Bologna. Al momento l'inchiesta è aperta per istigazione al suicidio

Nel tardo pomeriggio di martedì 8 aprile, Tania Bellinetti, 48 anni, è stata trovata morta sotto il balcone del palazzo dove viveva, in via Tolstoj, nel quartiere Barca alla periferia di Bologna. Il corpo della donna era ai piedi dell’edificio da cui sarebbe precipitata dal terzo piano. Sulle cause e sul contesto di quello che è successo sono in corso indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura: al momento non c’è molto. Non sono stati trovati biglietti nell’appartamento, ma l’ipotesi prevalente sembra essere il suicidio. Ciò nonostante, il compagno della donna, un tunisino, risulta ricercato.

L’ex compagno condannato per maltrattamenti

Allo stato, però, precisa la Procura, non sono emersi elementi che collegano le condotte maltrattanti alla morte della donna. È stato in ogni caso aperto un fascicolo e iscritto un procedimento per chiarire i fatti e poter disporre i primi accertamenti. L’ex compagno della donna, un cittadino di origini nordafricane di dieci anni più giovane, ricercato da dicembre 2024, in passato aveva picchiato la vittima. Tania Bellinetti lo aveva già denunciato per lesioni. Per quei fatti, risalenti al 2018, l’uomo era stato processato, condannato e aveva scontato una pena di due anni. Più recentemente, era stato nuovamente indagato per episodi del 2024 e su di lui pende una misura cautelare ancora da eseguire. La polizia non esclude nessuna ipotesi su quanto avvenuto.

L’appartamento sotto sequestro

Alcuni testimoni avrebbero riferito di averlo visto allontanarsi dalla zona poco dopo la caduta della donna, intorno alle 18.30 di martedì. I due avevano vissuto assieme nell’appartamento della donna, riporta l’edizione bolognese del Corriere della Sera. Per questo, varie volte le forze dell’ordine si erano presentate bussando alla porta per cercare l’uomo. Tuttavia – riporta il Resto del Carlino – Bellinetti aveva sempre negato di ospitarlo e che la frequentazione fosse ancora in corso. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Al momento, non ci sarebbero prove concrete che colleghino direttamente la sua presenza all’episodio che ha portato alla morte di Bellinetti.