Lei è Gaia, viva per miracolo dall’ex che l’ha picchiata e stava per scaraventarla dal belvedere di Pozzuoli – Il video

La storia del mancato femminicidio della giovane madre sta rimbalzando sui social. L'uomo è stato arrestato ma è caccia ai suoi due complici

La sua foto sta rimbalzando ovunque, rilanciata dal sindaco del suo paese, Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione e dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che hanno raccontato la sua storia. Gaia ha 25 anni ed è una giovane madre. Ha un figlio neonato, ha avuto il coraggio di prendere le distanze dal suo ex compagno ma lui non si è arreso. Ieri l’ha fermata sul belvedere di Pozzuoli. L’ha riempita di schiaffi e pugni. Era con due complici. Stava per buttarla giù dalla ringhiera, poi ha provato a infilarla in auto. Lei, in auto, mentre cerca di ribellarsi, vede il cellulare di lui. Sbloccato. Lo prende e prova a chiamare suo padre. Vedendo la scena l’uomo si ferma e scappa via con i due amici. Rintracciato poche ore dopo è agli arresti nel carcere di Poggioreale. Ma si cercano ancora i suoi complici. Gaia, dopo le cure ricevute in pronto soccorso grazie ad alcune passanti che hanno allertato una volante e il 118, se la caverà con 30 giorni di prognosi. Ma ha paura, teme che qualcuno possa farle del male di nuovo.

L’appello del sindaco di Bacoli: «È viva per miracolo, dobbiamo starle vicino»

Sui social è partita un’importante campagna di sostegno, a partire dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione che si è espresso così: «È viva per miracolo. Stavano per scaraventarla giù da un belvedere, a Pozzuoli. Uno scandalo. Una tragedia evitata solo per miracolo. Lui, 36 anni, è adesso in galera. A Poggioreale. Lei, ha lesioni su tutto il corpo. E che solo in parte vedete. È stata colpita con pugni e calci, al corpo, al volto, al naso. Una storia devastante che deve far riflettere tutti. Gaia è viva, ed ha trovato la forza di denunciare pubblicamente quanto ha subito. Ho avuto modo di sentirla, poco fa, manifestandole tutta la solidarietà del popolo bacolese. Dobbiamo esserle vicino. E lo saremo con azioni concrete. Così come dobbiamo essere capaci di far uscire dal silenzio tutte quelle donne che subiscono minacce, violenza. Aiutateci ad aiutarvi. Abbiamo istituito il Centro Antiviolenza. Abbiamo istituto la Consulta per le Pari Opportunità. Ma c’è da fare molto di più, molto meglio. Gaia, non sei sola. Siamo al tuo fianco».

(video Francesco Emilio Borrelli/ Fb)