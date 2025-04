Il figlio di Andrea Pirlo nell’inchiesta su calciatori e scommesse: «È dei nostri, ma il padre gli ha tolto i soldi». L’ipotesi sui debiti con Fagioli

Nicolò Pirlo viene menzionato in una chat da Nicolò Fagioli, che commenta le sue sfortunate performance al gioco

Ci sarebbe anche Nicolò, figlio di Andrea Pirlo tra i calciatori coinvolti nell’inchiesta sulle scommesse illegali nel calcio italiano. Stando alle carte dell’indagine citate da La Repubblica, emerge che l’ex azzurro campione del mondo avrebbe bloccato i conti del figlio ventunenne dopo aver scoperto il coinvolgimento nel giro di scommesse e gioco d’azzardo con altri giocatori

I debiti con Fagioli

Nicolò Pirlo avrebbe maturato debiti importanti con Nicolò Fagioli e altri dei calciatori coinvolti. In particolare, il nome di Nicolò Pirlo salta fuori in una chat del 2022 tra Pietro Marinoni, ex arbitro di Serie D che secondo l’inchiesta sarebbe stato coinvolto nell’organizzazione, e Nicolò Fagioli.

«Nicolò Pirlo è uno di noi»

«Vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo, figlio del noto ex calciatore professionista Andrea Pirlo, ora allenatore. Dai messaggi del 7 giugno 2022 tra i due sembrerebbe che anche Nicolò Pirlo effettui le scommesse tramite le piattaforme gestite da de Tommaso de Giacomo», scrivono gli inquirenti. «È uno di noi», afferma Fagioli nella chat riferendosi a Pirlo Jr. Aggiunge il centrocampista della Fiorentina attualmente in prestito alla Juventus: «È andato a recupero e suo papà l’ha beccato e gli ha bloccato i conti fino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30 k (30mila euro, ndr) di credito è roba».