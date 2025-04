Ferrara, bullizzata in classe per via del suo orientamento sessuale: è costretta a cambiare scuola

La mamma ha deciso di ritirarla, perdendo così un anno: «Solo così posso proteggerla»

Bullizzata per via del suo orientamento sessuale, è stata costretta a cambiare scuola. Succede in un istituto superiore della provincia di Ferrara, dove una sedicenne è da mesi bersaglio di compagne e compagni di classe. Secondo quanto riporta la Nuova Ferrara, la madre della ragazza ha deciso di ritirarla. «Solo così posso proteggerla. Sono terrorizzata da quello che potrebbe succedere, con tutte le storie terribili che si leggono sugli adolescenti bullizzati», ha raccontato al quotidiano estense.

«Non mangia più, non vuole più uscire, in classe si è completamente isolata»

Tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico, con la scelta del nuovo indirizzo per il triennio. «Ci sono sei o sette soggetti che l’hanno presa di mira, e lei non ce la fa più. Non mangia più, non vuole più uscire, in classe si è completamente isolata, gli amici che ha sono tutti estranei all’ambiente scolastico», racconta la donna. Ma in tutta questa vicenda i dirigenti scolastici hanno preso provvedimenti? Secondo la famiglia della giovane no. «Trovo profondamente ingiusto il fatto che sia lei a doverci rimettere, perdendo un anno di scuola, per colpe che non ha», sottolinea la madre. Anche perché la ragazza durante il biennio trascorso, con i compagni precedenti, non ha avuto mai alcun tipo di problema. Eppure già dall’anno scorso qualcuno, esterno alla classe, la aveva presa di mira. In gita scolastica. «Alcuni coetanei di un’altra sezione l’avevano presa in giro e lei ne era rimasta ferita. Aveva chiesto espressamente di non essere messa in classe con certe persone nel passaggio del triennio», ha detto la madre al quotidiano. E invece questo non è stato possibile. «Finirà il triennio in un’altra scuola, in un’altra provincia», ha spiegato la donna.