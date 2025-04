La provocazione di Matteo Renzi a Giorgia Meloni: «Io do il 10% dei diritti del mio libro a Fratelli d’Italia, voi aumentate i fondi al Maggio» – Il video

Il patto lanciato dall'ex premier di fronte alla sindaca di Firenze e a un senatore di FdI: «Cosa non si fa per la propria città...»

«Io do il 10% dei diritti d’autore del libro a Fratelli d’Italia, con regolare bonifico, e il sottosegretario si impegna ad aumentare del 10% i fondi del governo per il Maggio Musicale Fiorentino». È questo l’affare che Matteo Renzi ha proposto al partito di Giorgia Meloni. L’ex premier è impegnato da settimane a girare l’Italia in lungo e in largo per pubblicizzare il suo ultimo libro, L’influencer, che parla proprio dell’ascesa politica dell’attuale presidente del Consiglio.

Il patto con il governo per il Maggio Musicale Fiorentino

Ieri, domenica 13 aprile, Renzi si trovava a Firenze per la prima del Maggio Musicale Fiorentino. «Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale dei diritti d’autore del libro L’Influencer a Giorgia Meloni. Credo non abbia letto il libro, se no non lo direbbe», scrive oggi l’ex premier sui social. E a corredo c’è anche un video, in cui Renzi si trova al fianco di Sara Funaro, sindaca di Firenze, e Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia, a cui propone un patto: «Io do il 10% dei diritti d’autore del libro a Fratelli d’Italia, con regolare bonifico, e il sottosegretario si è impegnato ad aumentare il 10% dei fondi del Governo per il Maggio. Cosa non si fa per la propria città… a fine anno vedremo se saranno di parola», scrive ancora Renzi nel post.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner | Matteo Renzi durante la presentazione del suo ultimo libro al teatro Franco Parenti di Milano, 17 Marzo 2025