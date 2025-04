Mattarella ricoverato, l’abbraccio della politica. Meloni: «Torni presto con la forza e dedizione di sempre»

I messaggi di pronta guarigione al capo dello Stato dai leader dei principali partiti. Per il Quirinale l'intervento per un pacemaker «non desta preoccupazione»

Le istituzioni e la politica italiana fanno sentire tutta la loro vicinanza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricoverato questa sera all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento al cuore. L’impianto di un pacemaker, ha precisato il Quirinale, era programmato e «non desta alcuna preoccupazione». A Mattarella sono arrivati in serata dalla premier Giorgia Meloni «i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre». Più diretto e colloquiale il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato: «Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo», ha twittato. «Forza presidente, tutti con te», gli fa eco con parole analoghe dall’opposizione Matteo Renzi, che fu regista dell’operazione per portare Mattarella al Quirinale nel 2016. Elly Schlein ha mandato i suoi auguri di pronta guarigione al capo dello Stato dallo studio di DiMartedì, dove è ospite. Mentre il leader M5s Giuseppe Conte li ha fatti pervenire con una nota «da parte della comunità 5 stelle, ringraziandolo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno per tutto il Paese». Per una sera almeno, tutti d’accordo.