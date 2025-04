Sergio Mattarella ricoverato, il presidente della Repubblica in ospedale per un intervento programmato

Il capo dello Stato ha lavorato regolarmente fino al pomeriggio di oggi 15 aprile. Poi il ricovero, per un'operazione programmata che «non desta preoccupazioni», spiegano dal Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. Il capo dello Stato avrebbe avuto un problema cardiaco, secondo il sito di Rtl. A Mattarella, 83 anni, sarebbe stato impiantato un pacemaker, come riporta Repubblica. Il presidente sta bene, secondo fonti mediche, tant’è che per tutto il pomeriggio ha lavorato al Quirinale, incontrando anche il premier del Montenegro.

Come sta Sergio Mattarella

Si sarebbe trattato di un’operazione svolta nella serata di martedì 15 aprile. Un intervento programmato, che secondo fonti del Quirinale «non desta alcuna preoccupazione». Dopo l’operazione per impiantare un pacemaker, fonti mediche dell’ospedale Santo Spirito di Roma spiegano che Mattarella è in buone condizioni. Il capo dello Stato è ricoverato nel reparto del professor Roberto Ricci, primario di cardiologia del Santo Spirito.

Mattarella al lavoro fino al pomeriggio prima del ricovero

A conferma delle buone condizioni di salute di Mattarella, spiegano dal Quirinale, anche il fatto che ancora oggi, prima del ricovero, il capo dello Stato ha lavorato regolarmente. Mattarella ha infatti ricevuto nel pomeriggio il primo ministro del Montenegro Milojko Spajić. Presente all’incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

Sempre in giornata, Mattarella aveva firmato la cosiddetta Legge Morandi, che prevede risarcimenti per le vittime di crolli di infrastrutture stradali e autostradali nazionali. Nel promulgare la legge, il capo dello Stato ha inviato le sue perplessità ai presidenti delle Camere e alla premier, Giorgia Meloni. In particolare sul rischio di discriminazione tra figli di coniugi sposati e quelli di unioni civili.