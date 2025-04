All’Italia piace il tram: il report di Legambiente sui nuovi progetti. Da Roma a Bologna, ecco dove nasceranno le nuove linee

Complessivamente sono in costruzione nuove tramvie per 250 chilometri. La spinta decisiva è arrivata con i fondi del Pnrr

Bologna, Padova, Firenze, Roma. Sono sempre di più le città italiane che stanno puntando sul tram per potenziare la propria rete di trasporto pubblico locale per decongestionare il traffico e ripulire l’aria dalle sostanze più inquinanti. Complessivamente, ammontano a 250 chilometri i nuovi binari di tramvie in costruzione, il 63% in più rispetto a quelli attualmente in esercizio. Lo rivelano i dati forniti oggi da Legambiente al convegno Le tramvie fanno bene alle città, presentato all’Esperienza Europa-David Sassoli di Roma per sottolineare i vantaggi ambientali (e non solo) dei tram. Il costo totale dei progetti in fase di costruzione è di 5,4 miliardi di euro, in parte coperti dai fondi europei del Pnrr e in parte da altri canali di finanziamenti

I numeri del tram in Italia

La città che registra l’aumento più consistente nell’utilizzo del tram è Firenze, che nel 2024 ha visto i propri passeggeri crescere a 39 milioni, +11,8% rispetto all’anno precedente. Numeri importanti anche a Padova, dove la linea Sir1 trasporta 33mila passeggeri al giorno. Nella città veneta, il 25% degli spostamenti su trasporto pubblico urbano è effettuato con il tram. Tra le città che stanno puntando su nuovi tram, Legambiente segnala: Bologna, con un piano di espansione di 23,4 km di nuove tranvie, Palermo (64,2 km), Padova (30,3 km), Firenze (25 km), Bergamo (23,2 km), Milano (35,9 km), Brescia (23,2), Napoli (4,1 km), Cagliari (6,9 km) e Sassari (2,5 km). Roma punta a nuovi tram per 34,2 km.

La spinta del Pnrr e il confronto (impietoso) con Francia e Germania

La spinta decisiva al ritorno in auge dei tram è arrivata grazie ai fondi del Pnrr assegnati nel 2021: dei 39 progetti finanziati per il potenziamento del trasporto rapido di massa, ben 18 sono dedicati allo sviluppo di nuove tramvie, per un valore complessivo di oltre 2,3 miliardi di euro. Il 57% di questa cifra sarà coperto dal Pnrr. Se si allarga lo sguardo al resto dell’Europa, tuttavia, l’Italia continua a scontare un grosso ritardo infrastrutturale. La dotazione di linee tranviarie lungo la Penisola si ferma infatti a 397,4 km totali, una cifra ben lontana dagli 878,2 km della Francia e soprattutto dai 2.044,5 km della Germania. La legge di bilancio 2024, osserva Legambiente, è la prima dal 2017 che non ha previsto fondi per il trasporto rapido di massa.

Foto di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | I nuovi Tramlink in servizio sulla linea 31 a Milano, 20 febbraio 2025