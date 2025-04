I Frecciarossa dell’Alta Velocità sulla Parigi-Londra, piano di Ferrovie dello Stato da 1 miliardo: da quando parte il nuovo collegamento – Il video

Il Gruppo FS Italiane ha annunciato un piano da 1 miliardo di euro per avviare un nuovo collegamento ferroviario ad Alta Velocità tra Londra e Parigi entro il 2029. L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano Strategico 2025-2029, che prevede l’espansione dei servizi AV in Europa. Fs ha firmato un memorandum con il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, attiva nel settore della mobilità. L’intesa mira a consolidare la presenza del gruppo italiano su uno dei principali assi ferroviari del continente.

Donnarumma: «Verso una rete ferroviaria europea più integrata»

«Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella visione del gruppo Fs di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Il nuovo collegamento sarà gestito con treni ispirati al modello Frecciarossa, con attenzione a comfort, efficienza e sostenibilità ambientale.

Via libera operativo dal Regno Unito

L’annuncio del progetto segue la conferma da parte dell’Office of Rail and Road (ORR) del Regno Unito sulla possibilità di accesso al deposito di manutenzione di Temple Mills, passaggio ritenuto necessario per l’operatività del nuovo servizio. Secondo una nota del gruppo, la presenza già consolidata di Trenitalia UK nel Regno Unito e di Trenitalia France in Francia rappresenta un vantaggio competitivo per lo sviluppo della tratta. FS potrà contare su una rete già attiva e su un marchio conosciuto dai passeggeri, con l’obiettivo di semplificare la biglietteria e ampliare l’offerta.

Le fasi operative

FS ha ottenuto le autorizzazioni operative in Francia e sta collaborando con le autorità competenti per definire gli aspetti regolatori e tecnici, anche in relazione al passaggio attraverso l’Eurotunnel e alle reti ferroviarie nazionali. Proseguono anche le attività legate alla pianificazione della capacità della stazione di St. Pancras, oltre all’analisi di possibili fonti di finanziamento. Il lancio del servizio avverrà al termine di queste fasi, una volta completate le infrastrutture necessarie.

Esperienze già attive in Francia e Regno Unito

In Francia, FS opera già dal 2021 con il Frecciarossa Milano-Parigi, recentemente riattivato dopo un’interruzione legata a una frana nella valle della Maurienne. Il gruppo offre anche servizi tra Parigi e Lione e, dal 15 giugno 2025, attiverà il collegamento Parigi-Marsiglia. Secondo i dati di Fas, oltre 3 milioni di passeggeri hanno utilizzato questi collegamenti, con un tasso di soddisfazione del 98%. Nel Regno Unito, FS è presente dal 2017 con la compagnia c2c e partecipa alla joint venture Avanti West Coast, insieme a FirstGroup, contribuendo anche allo sviluppo del progetto HS2.

Possibili estensioni future della rete AV

Oltre al collegamento Londra-Parigi, il gruppo FS sta valutando ulteriori tratte AV in Europa. Tra le ipotesi in studio ci sono prolungamenti verso Lille, Ashford, Lione, Marsiglia e Milano, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta internazionale e migliorare la connettività ferroviaria.

Un’alternativa ai viaggi aerei

«L’alta velocità ferroviaria è la spina dorsale di una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente», ha aggiunto Donnarumma. «Espandere la nostra presenza su corridoi chiave significa investire nel futuro del trasporto europeo. Una maggiore concorrenza può contribuire a un settore più efficiente e orientato al cliente».