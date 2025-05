David di Donatello 2025: ecco i vincitori. “Vermiglio” migliore sceneggiatura originale

Di Leva e Bruni Tedeschi miglior attori non protagonisti. Tutti i premi

Si è preannunciato come un derby tra Parthenope e Berlinguer – La grande ambizione quello giocato nella serata dei David di Donatello 2025. Per le due pellicole, firmate rispettivamente da Paolo Sorrentino e Andrea Segre, ben quindici candidature a testa. E L’arte della gioia di Valeria Golino, con quattordici nominations promette sorprese. Applausi ed emozioni per l’attore napoletano Francesco Di Leva, che ha vinto il premio come miglior attore non protagonista, per la seconda volta nella carriera. «Lo dedico all’amicizia» ha detto Di Leva definendo «necessario» il film di Costabile “Familia”, tratto dall’autobiografia “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste, che nel 2008 uccise il padre e fu condannato a nove anni di reclusione per omicidio. Migliore attrice non protagonista Valeria Bruni Tedeschi per l film “L’arte della gioia” di Valeria Golino. Quinto David per lei. E Maura Delpero per “Vermiglio” ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura originale.

L’attore Chalamet e il premio David Speciale: «Fellini e De Sica fonti di ispirazione»

«Questo premio è un onore incredibile per me, e conta molto averlo ricevuto in un Paese come l’Italia ricco di storia. I film italiani mi hanno dato molto, ho preso ispirazione da ‘Ladri di biciclette’ di Vittorio De Sica e da Fellini. Ma devo tutto a Luca Guadagnuno, è la persona più importante della mia carriera. Con lui ho girato a Bergamo e Crema ‘Chiamami col tuo nome’. Non ho nessuna relazione con l’Italia, ma sento una connessione profonda con questo Paese e sono grato alla comunità cinematografica italiana. Se non avessi continuato il mio sogno attoriale, probabilmente avrei infranto qualsiasi record di Francesco Totti». Queste le parole del divo hollywoodiano Timothée Chalamet nel ricevere il David Speciale alla 70esima edizione. In platea per supportarlo, la fidanzata Kylie Jenner e il papà.

Ecco qui i vincitori, in grassetto, della 70esima edizione per ogni categoria.

Miglior film

Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre

Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini

L’arte della gioia di Valeria Golino

Parthenope di Paolo Sorrentino

Vermiglio di Maura Delpero

Miglior Attrice Protagonista

Barbara Ronchi – Familia

Romana Maggiora Vergano – Il tempo che ci vuole

Tecla Insolia – L’arte della gioia

Celeste Della Porta – Parthenope

Martina Scrinzi – Vermiglio

Miglior Attore Protagonista

Elio Germano – Berlinguer – La grande ambizione

Francesco Gheghi – Familia

Fabrizio Gifuini – Il tempo che ci vuole

Silvio Orlando – Parthenope

Tommaso Ragno – Vermiglio

Miglior Regia

Andrea Segre – Berlinguer – La grande ambizione

Francesca Comencini – Il tempo che ci vuole

Valeria Golino- L’arte della gioia

Paolo Sorrentino – Parthenope

Maura Delpero – Vermiglio

Miglior attrice non protagonista

Geppi Cucciari – Diamanti

Tecla Insolia – Familia

Valeria Bruni Tedeschi – L’arte della gioia

Jasmine Trinca – L’arte della gioia

Luisa Ranieri – Parthenope

Miglior attore non protagonista

Roberto Citran – Berlinguer – La grande ambizione

Francesco Di Leva – Familia

Guido Caprino – L’arte della gioia

Pierfrancesco Favino – Napoli-New York

Peppe Lanzetta – Parthenope

Miglior montaggio

Jacopo Quadri – Berlinguer – La grande ambizione

Walter Fasano – Dostoevskij

Giogiò Franchini – L’arte della gioia

Cristiano Travaglioli – Parthenope

Luca Mattei – Vermiglio

Miglior sceneggiatura originale

Andrea Segre e Marco Pettinello – Berlinguer – La grande ambizione

Enrico Maria Artale – El Paraiso

Margherita Vicario e Anita Rivaroli – Gloria!

Francesca Comencini – Il tempo che ci vuole

Paolo Sorrentino – Parthenope

Maura Delpero – Vermiglio

Miglior sceneggiatura non originale

Gianni Amelio e Alberto Taraglio – Campo di battaglia

Francesco Costabile, Vittorio Moroni e Adriano Chiarelli – Familia

Roberto Proia – Il ragazzo dai pantaloni rosa

Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo – L’arte della gioia

Gabriele Salvatores – Napoli-New York

Miglior esordio alla regia

Edgardo Pistone – Ciao bambino

Margherita Vicario – Gloria!

Loris Lai – I bambini di Gaza

Gianluca Santoni – Io e il Secco

Neri Marcoré – Zamora

Miglior direzione della fotografia

Luan Amelio Ujkaj – Campo di battaglia

Matteo Cocco – Dostoevskij

Daniele Ciprì – Hey Joe

Fabio Cianchetti – L’arte della gioia

Daria D’Antonio – Parthenope

Mikhail Krichman – Vermiglio

Miglior documentario

Duse – The Greatest di Sonia Bergamasco

Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio

L’occhio della gallina di Antonietta De Lillo

Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi

Prima della fine – Gli ultimi giorni di Berlinguer di Samuele Rossi

Miglior film internazionale

Anora di Sean Baker

Conclave di Edward Berger

Giurato numero 2 di Clint Eastwood

La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Perfect Days di Wim Wenders

Miglior cortometraggio

Matteo Tortone – Domenica sera

Nicola Sorcinelli – La confessione

Andree Lucini – La ragazza di Praga

Giulia Grandinetti – Majoneze

Andrea Gatopoulos – The Eggregores’ Theory

Miglior produttore

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, Francesco Bonsembiante per Jolefilm, con Rai Cinema, in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula, Martichka Bozhilova per Agitprop – Berlinguer – La grande ambizione

Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino per Bronx Film, Alessandro Elia e Walter De Majo per Anemone Film, Andrea Leone e Antonella Di Martino per Mosaicon Film, Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures – Ciao bambino

Valeria Jamonte, Manuela Melissano, Carlo Cresto-Dina per Tempesta, con Rai Cinema, in collaborazione con Katrin Renz per Tellfilm – Gloria!

Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seràgnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero per Cinedora, con Rai Cinema, in collaborazione con Charades (coproduzione con la Francia), Versus (coproduzione con il Belgio) – Vermiglio

Nanni Moretti, Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà, in collaborazione con Alessandra Stefani – Vittoria

Migliore Canzone Originale

Knife Edge – musica, testi e interpretazione di Thom Yorke – Confidenza

Diamanti – musica di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, testi di Giorgia Todrani e interpretazione di Giorgia – Diamanti

Atoms – musica e testi di Valerio Vigliar e interpretazione di Greta Zuccoli – Familia

Aria! – musica e testi di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Clark Roberts, Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio e interpretazione di Margherita Vicario – Gloria!

La malvagità – Musica, testi e interpretazione di Colapesce – Iddu

Miglior compositore

IOSONOUNCANE – Berlinguer – La grande ambizione

Thom Yorke – Confidenza

Margherita Vicario – Gloria!

Colapesce – Iddu

Nicola Piovani – Il treno dei bambini

Migliori scenografie

Scenografia di Alessandro Vannucci e arredamento di Laura Casalini – Berlinguer – La grande ambizione

Scenografia di Luca Merlini e arredamento di Giulietta Rimoldi – L’arte della gioia

Scenografia di Tonino Zera e arredamento di Maria Grazia Schirripa e Carlotta Desmann – Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Scenografia di Carmine Guarino e arredamento di Iole Autero – Parthenope

Scenografia di Pirra e Vito Giuseppe Zito e arredamento di Sara Pergher – Vermiglio

Migliori costumi

Mary Montalto – Gloria!

Maria Rita Barbera – L’arte della gioia

Massimo Cantini Parrini – Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Carlo Poggioli – Parthenope

Andrea Cavalletto – Vermiglio

Miglior trucco

Sara Morlando, Rossella Sicignano, Leonardo Cruciano e Viola Moneta – Berlinguer – La grande ambizione

Maurizio Fazzini – L’arte della gioia

Alessandra Vita e Valentina Visintin – Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Paola Gattabrusi e Lorenzo Tamburini – Parthenope

Frédérique Foglia – Vermiglio

Miglior acconciatura

Desiree Corridoni – Berlinguer – La grande ambizione

Marta Iacoponi e Carla Indoni – Gloria!

Aldo Signoretti e Domingo Santoro – Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Marco Perna – Parthenope

Tiziana Argiolas – Vermiglio

Miglior suono

Presa diretta Alessandro Palmerini, montaggio del suono Marc Bastien, creazione suoni Vincent Grégorio e mix Franco Piscopo – Berlinguer – La grande ambizione

Presa diretta Emanuele Cicconi, montaggio del suono Alessandro Feletti, creazione suoni Alessandro Giacco e mix Marco Falloni – Campo di battaglia

Presa diretta Xavier Lavorel, montaggio del suono Daniela Bassani, creazione suoni François Wolf e mix Maxence Ciekawy – Gloria!

Presa diretta Emanuele Cecere, montaggio del suono Silvia Moraes, creazione suoni Mirko Perri e mix Michele Mazzucco – Parthenope

Presa diretta Dana Farzanehpour, montaggio del suono Hervé Guyader, creazione suoni Hervé Guyader e mix Emmanuel De Boissieu – Vermiglio

Migliori effetti visivi – VFX

Supervisore Tristan Lilien e producer Michel Denis – Berlinguer – La grande ambizione

Supervisore Francesco Niolu e producer Rodolfo Migliari – L’arte della gioia

Supervisore Fabio Tomassetti e producer Daniele Tomassetti – Limonov

Supervisore Victor Perez -Napoli-New York

Supervisore Rodolfo Migliari e producer Lena Di Gennaro – Parthenope

Questi i riconoscimenti già annunciati della 70esima edizione (tutte le nomination):