David di Donatello, Elio Germano attacca Giuli: «Il cinema è in crisi. Una grossa responsabilità è del ministro della Cultura» – Il video

L'attore alla cerimonia di presentazione dei David di Donatello: «Ho avuto molta difficoltà ad ascoltare il ministro»

Alla cerimonia di presentazione dei David di Donatello 2025 al Quirinale, l’attore Elio Germano non nasconde il proprio disappunto nei confronti delle parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Durante l’evento, Germano ha espresso un netto dissenso rispetto alle dichiarazioni del ministro, definendole distanti dalla reale condizione in cui versa il settore cinematografico italiano. «Meno male che c’è il presidente Mattarella – ha dichiarato l’attore – perché ho avuto molta difficoltà ad ascoltare il rappresentante della cultura del nostro Paese, il ministro Giuli». Germano ha, inoltre, auspicato un confronto serio tra il ministro e i professionisti del settore.

«Il cinema è davvero in crisi»

Secondo l’attore, il comparto cinematografico italiano attraversa una fase critica, e parte delle responsabilità sarebbero da attribuire proprio alla gestione ministeriale. «Il cinema è davvero in crisi – ha affermato – e riteniamo che il ministero della Cultura abbia una grossa responsabilità in questo. Sentirci dire che tutto va bene, e per di più in un modo così bizzarro, è stato per me molto fastidioso». E poi ancora: «Piuttosto che piazzare i loro uomini come fanno i clan nei posti chiave, si preoccupassero davvero di fare il bene della nostra comunità mettendo le persone competente nei posti giusti e incontrando i rappresentanti di categoria per risolvere davvero i problemi», afferma. Le parole di Germano hanno rapidamente fatto il giro dei media e del web, riaccendendo il dibattito sullo stato di salute dell’industria cinematografica italiana e sulla distanza percepita tra le istituzioni e chi ogni giorno lavora nel mondo della cultura.