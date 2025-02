Un pezzettino di Italia agli Oscar 2025: Alba Rohrwacher tra i conduttori della serata

L'attrice classe 1979 ha riscosso grande successo oltreoceano grazie al suo lavoro in «Maria» e ne «L'amica geniale»

La lista sui siti specializzati americani è in costante aggiornamento, ma già figura un nome che ci dà la certezza che un pezzettino di Italia sarà sul palco del Dolby Theatre nella notte tra domenica e lunedì, quando verranno assegnati i Premi Oscar 2025. Parliamo di Alba Rohrwacher, classe 1979, attrice e regista che in bacheca ha già due David di Donatello, un Nastro d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Da «Maria» all’«Amica geniale», i successi internazionali

La certificazione della più importante industria cinematografica del mondo è arrivata grazie allo splendido lavoro fatto nel film Maria di Pablo Larraín, in cui l’attrice di casa nostra interpreta Bruna Lupoli, la fidata cameriera e amiche di Maria Callas, ma anche grazie al successo de L’amica geniale, nota serie tv di produzione italo-americana, anche oltreoceano, in cui Alba Rohrwacher oltre a narrare interpreta Elena Greco detta Lenù. Il volto di Rohrwacher appare nella lista dei professionisti della settima arte annunciati oggi: Harrison Ford, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Zoe Saldaña e Rachel Zegler. Una lista che si fa decisamente più folta se pensiamo ai già annunciati: Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr. , Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy , Connie Nielsen, Amy Poehler, Da’Vine Joy Randolph , June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowen Yang. Tutte queste stelle saranno ospiti del conduttore, il comico Conan O’Brien. Già annunciate anche le esibizioni Ariana Grande e Cynthia Erivo, entrambe candidate all’Oscar per Wicked, e poi di Doja Cat, Lisa, membro delle Blackpink, Queen Latifah e Raye.