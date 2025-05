David di Donatello 2025, quando e dove vedere la cerimonia di premiazione

Durante la serata l'assegnazione di David speciali a Pupi Avati, Ornella Muti e Timothée Chalamet

La giornata dei David di Donatello è quella durante la quale si celebra il cinema italiano. Si parte la mattina con l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospiti tutti i nominati, a condurre Geppi Cucciari, presente anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. La sera invece ci si sposta negli studi di Cinecittà per la diretta della cerimonia di consegna, diretta su Rai 1 alle 21:40, subito dopo la fine di Affari tuoi, ma si potrà seguire anche su Rai Radio 2 (a condurre Carolina Di Domenico) e su RaiPlay. A fare da padroni di casa Elena Sofia Ricci e Mika.

Le nomination e i vincitori già annunciati dei David di Donatello 2025

La sfida è tra Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino, entrambi i film hanno infatti ricevuto ben 15 candidature ciascuno, tra queste Miglior film, Migliore regia, Migliore sceneggiatura originale e Miglior attore protagonista. Ma attenzione anche a L’arte della gioia di Valeria Golino, per lei quattordici nominations, così come a Vermiglio di Maura Delpero, Gran premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia, il film che quest’anno è andato più vicino alla nomination all’Oscar come migliore film straniero. Ospite d’eccezione: Riccardo Cocciante.

Le parole di Mattarella

Come ogni anno tutti i nominati ai David di Donatello vanno in visita al Quirinale al Presidente della Repubblica. Quest’anno Sergio Mattarella ha ricordato l’importanza del cinema nella cultura italiana, «che ha contribuito a formare l’identità degli italiani; ha aiutato a comporre una lingua comune, a far maturare una coscienza civica, e dunque a rafforzare le basi della nostra libertà e della nostra democrazia». A proposito di democrazia, ha detto: «A pochi giorni dall’ottantesimo della Liberazione torna alla mente Roma città aperta, capolavoro di Roberto Rossellini, che aprì la finestra su un’Italia che voleva ripartire». Mattarella ha anche dedicato un pensiero alla condizione economica del cinema in Italia: «Anche quest’anno va sottolineato che le sale cinematografiche soffrono una pericolosa erosione che le sta sottraendo a città e quartieri. Circostanze obiettive penalizzano i gestori, ma non ci si può rassegnare a logiche commerciali e di mercato che non tengono in adeguata considerazione il cinema, inteso anche come valore sociale, come occasione di incontro, di ritrovo, di condivisione. Le istituzioni – sia nazionali sia locali – hanno la responsabilità di governare questi processi».

I pronostici dei bookmakers

Le agenzie di scommesse non si fanno scappare l’occasione di permettere agli appassionati di cinema di giocare sui vincitori dei David di Donatello 2025. La vittoria di Berlinguer – La grande ambizione per il Miglior film è data a 1,70, circa tre volte la quota di Parthenope, 4,80 invece è data la vittoria di Vermiglio. Ma Paolo Sorrentino parrebbe il favorito per la vittoria della categoria Miglior regia, è infatti dato a 1,67, il collega Andrea Segre sta invece a 3, seguono poi Maura Delpero (5) e Francesca Comencini (15). Quasi scontata la vittoria come Miglior attore per Elio Germano, il Berlinguer di Segre, quotato 1,12, mentre i colleghi Fabrizio Gifuni, Silvio Orlando e Francesco Gheghi sono tutti a 9. Più avvincente la sfida per la Miglior attrice, si giocheranno il premio Tecla Insolia (2,05), Barbara Ronchi (3,65) e poi Celeste Dalla Porta e Romana Maggiora Vergano (5,50).

Tra i riconoscimenti già annunciati della 70esima edizione (tutte le nomination):