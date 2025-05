Bake Off Italia cambia volto? Addio a Benedetta Parodi, pronta la conduzione per Brenda Lodigiani

Dopo dodici anni al timone del programma, la storica conduttrice potrebbe lasciare il programma. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi social alimentano i sospetti

Dodici anni bastano per lasciare un timbro indelebile, ma anche i legami più forti prima o poi si spezzano. Benedetta Parodi e Bake off Italia – Dolci in Forno sono andati a braccetto dal 2013, come fossero davvero madre e figlio. Ora, però, sembra tutto pronto per una rivoluzione nel talent per pasticceri amatoriali. La storica conduttrice sarebbe infatti pronta a dire addio al programma. Al suo posto, secondo quanto riporta Repubblica, è pronta una outsider della cucina: la comica Breda Lodigiani, protagonista ormai fissa del GialappaShow su Sky e Tv8.

La giuria invariata e l’ospite Iginio Massari

Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma dai dettagli social non possono no emergere dei dubbi. negli anni passati, benedetta parodi ha sempre accompagnato il periodo primaverile con qualche scatto dai dietro le quinte del programma: outfit, ambientazione, dettagli. Quest’anno ancora niente. Di comunicazioni ufficiali si può invece parlare per quanto riguarda il resto del cast. I tre giudici rimarranno gli stessi: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Sarà poi presente come ospite fisso il maestri Iginio Massari.

Addio Parodi, dentro Lodigiani?

Per il post Parodi – ammesso che sia davvero un addio – Bake Off Italia starebbe pensando a un deciso cambio di passo. Non più una celebre conduttrice del mondo della cucina, ma una comica ormai affermata nel panorama italiano. Nota per le sue imitazioni, Brenda Lodigiani è ormai da tre anni un pilastro del noto programma satirico GialappaShow. Ha iniziato con la tv su Comedy Central, passando poi a Disney Channel e collaborando con colleghi celebri come Maccio Capatonda. Le sue imitazioni e il ruolo di Milanese Imbruttita l’hanno proiettata anche a LOL: Chi ride è fuori, programma di Prime Video.