«Polmoni quasi guariti, ma non è ancora finita», Shade esce dall’ospedale. Lui ironizza: «Non ne potevano più della mia musica» – Il video

Dopo oltre due settimane di ricovero per un'infezione, il rapper è stato dimesso ma lo aspettano numerosi controlli. Intanto, però, si gode la libertà: «Almeno mia madre smetterà di farmi le foto di nascosto»

Oltre due settimane di ricovero per una grave infezione polmonare da adenovirus, con tanto di data annullata in Sicilia «a sua insaputa», ma ora il rapper Shade ora è un uomo libero dal lettino dell’ospedale. Lo ha annunciato lo stesso artista sui suoi social media con un video ironico per festeggiare le sue dimissioni, per quanto «non sia ancora finita, tanto ci devo tornare per i controlli». …

Il litigio per la sirena dell’ambulanza e la situazione dei polmoni: «C’è ancora qualche strascico»

«Flebo, chiamiamo gli infermieri e prendiamo il nostro Uber», inizia così il breve video pubblicato dall’artista su Instagram. La ripresa si concentra su un’ambulanza – l’«Uber» di Shade – all’interno del quale il rapper «litiga con l’autista» che non vuole accendere le sirene. «Gli mettiamo una sola stellina», continua con ironia. «E vediamo come è messo sto rottame», riferito a sé stesso. A questo punto scorrono due immagini in cui è ben visibile il miglioramento polmonare, nonostante rimanga «un leggero strascico, come quando hai quasi dimenticato la tua ex».

L’ironia sulla madre: «Almeno smette di farmi foto di nascosto»

A questo punto è il momento dei ringraziamenti prima dell’addio. A partire dall’equipe medica e infermieristica, «una gang di anime speciali» che gli ha permesso di tornare a casa. Anche se, sospetta il rapper, è probabile che glielo abbiano concesso perché «non mi sopportavano più, avevamo trasformato la camera di ospedale in uno studio di registrazione». È però un arrivederci, non un addio: «Tanto ci dovrò tornare per controlli vari, perché mica è finita qui. Ma almeno mia madre smetterà di farmi le foto di nascosto». Poi si rivolge ai suoi fan: «E voi smetterete di preoccuparvi. Vi voglio bene, cuori miei». Chissà che non abbia in serbo, come già anticipato negli scorsi giorni, qualche data per certificare di essersi davvero ripreso.