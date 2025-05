Guè finisce in una botola aperta in mezzo al palco: «Sono quasi morto». La caduta durante il concerto al Forum di Assago – Il video 

I video dell’episodio, registrati da diversi spettatori, sono subito diventati virali sui social. Per fortuna, la caduta non ha avuto conseguenze gravi: il rapper si è alzato in pochi secondi, accolto da un misto di preoccupazione e sollievo da parte del pubblico

Piccolo incidente sul palco per Guè. Nel pieno dell’esibizione di ieri – sabato, 3 maggio – durante il suo concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il rapper è finito accidentalmente in una botola che si era appena aperta sul pavimento. Complice l’energia travolgente, Guè non si è infatti accorto dello spazio tecnico che si era spalancato sotto i suoi piedi. Secondo le ricostruzioni, l’apertura era prevista per l’ingresso della console del DJ TY1, che sarebbe dovuto salire sul palco poco dopo.

Nessuna conseguenza grave

La caduta non ha avuto conseguenze gravi: il rapper si è rialzato in pochi secondi, accolto da un misto di preoccupazione e sollievo da parte del pubblico che ha poi risposto con un applauso. L’artista ha ripreso lo show in grande stile e alla fine del brano, interrotto dall’incidente, ha scherzato con i fan: «Sono quasi morto». I video dell’episodio, registrati da diversi spettatori, sono subito finiti online, spopolando tra TikTok e X.

Video in copertina: TIKTOK / FEDERICA_FASOLI