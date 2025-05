Tommy Cash si rifiuta di cantare “Bella ciao”. Il gesto durante il tour acchiappa voti in Italia: «Non è la mia canzone» – Il video

In tour promozionale e a caccia di voti per l'Eurovision, l'artista a Milano è stato intercettato dai videomaker The Journalai

Durante un’intervista con un inviato dei The Journalai, il cantante estone Tommy Cash, atteso all’Eurovision Song Contest, si è rifiutato di intonare il celebre canto partigiano Bella ciao. Alla domanda diretta: «Conosci Bella ciao?», Cash ha risposto affermativamente, ma alla richiesta di cantarla ha replicato senza esitazione: «No». Quando l’intervistatore ha fatto notare che nella sua canzone Espresso macchiato – già considerata un tormentone – compare la frase «Ciao bella», l’artista ha risposto con un sorriso beffardo: «Bella Ciao non è la mia canzone».

Nel frattempo, dopo essere stato accolto in piazza Morbegno a Milano, Tommy Cash si è esibito a Taranto in occasione del concerto del Primo Maggio. Con lui sul palco c’erano anche le famose nonnine ballerine pugliesi, diventate virali grazie alla loro originale coreografia. Per l’occasione, le signore hanno indossato abiti ispirati allo stile del loro beniamino, aggiungendo un tocco ancora più stravagante alla performance. Cash e le nonnine di Ostuni sono ora attesi a Basilea, dove rappresenteranno l’Estonia all’Eurovision.