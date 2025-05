Annalisa cambia stile: taglio radicale per il nuovo singolo “Maschio”

Addio chioma rossa, fan entusiasti sui social. E il nuovo brano promette una piccola rivoluzione

Sigaretta in bocca, aria dandy e addio lunga chioma rossa. Questa la nuova veste di Annalisa che per il lancio del nuovo singolo “Maschio”, fuori questo 8 maggio, è passata a un cambio look radicale. La foto è condivisa sul profilo Instagram della cantante e sta diventando virale. Oltre 69mila apprezzamenti, centinaia i commenti dei fan. «Sei una dea. Non vedo l’ora», scrive Giulia. E ancora: «Tu sei arte, fantastica, sai reinventarti sempre».

Il nuovo singolo Maschio

Maschio è scritto dalla stessa artista, con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione. Si tratta di un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ’70 e ’80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato, spiega Ansa, è un brano energico, potente, misterioso. «Maschio è una nube – racconta Annalisa -. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono. Un luogo della mente in cui riesco ad immaginare di essere ciò che non sono. Mi osservo come dall’esterno ad interpretare quel ruolo e mi compiaccio nel prendere possesso di un nuovo corpo. Mi diverto. Mi allargo. Quanto differente può essere, la stessa azione, la stessa frase, lo stesso pensiero, nei panni di un lui? Che sogno, essere lui!». Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei palasport italiani per quello che sarà il “Capitolo I” di un nuovo viaggio. Le date: 15 novembre Jesolo (VE) (data zero), 18 novembre Padova, 21 novembre Roma, 24 novembre Firenze, 28 novembre Milano, 2 dicembre Eboli (SA), 5 dicembre Bari, 10 dicembre Bologna, 13 dicembre Torino.