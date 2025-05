Eurovision 2025, che bella figura Lucio Corsi, i migliori Laura Thorn e Parg. Le nostre pagelle

La 69esima edizione dell’European Song Contest ce la ricorderemo come quella con la più consistente quantità di “italianità” di sempre, alla quale si è aggiunta ieri sera in qualità di terza conduttrice la nostra Michelle Hunziker. La vittoria finale va, come da pronostico, all’Austria, con JJ e la sua Wasted Love. Bellissima figura del nostro Lucio Corsi che chiude al quinto posto, risultato gigantesco per quanto la sua Volevo essere un duro fosse totalmente ai confini del sound ultrapop tipico dell’Eurovision. Ottimo il risultato lato giurie di qualità, ci votano Slovenia, San Marino, Portogallo, Croazia, Georgia e Svizzera, meno lato pubblico, ma in quel caso l’impresa era davvero ardua. L’Europa non salta con Gabry Ponte che arriva ultimo, Tommy Cash penalizzato dalle giurie di qualità, ma stravince al televoto.