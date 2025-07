4 Luglio, l'Ambasciatore Usa Fertitta festeggia a Villa Taverna a Roma: Con Italia ottima relazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 "Sono lieto di essere qui, di rappresentare gli Usa e il Presidente Trump. Con l'Italia, Meloni, Salvini e Tajani c'è una relazione fantastica. Possiamo lavorare insieme e supportarci per raggiungere tanti risultati, grazie a tutti per essere qui". Così Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, in occasione della festa per il 4 luglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev