Giorgia Meloni a Farmindustria: "Al lavoro per semplificare accesso ai farmaci" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 “La farmaceutica rappresenta un'eccellenza del made in Italy e ha un ruolo strategico per la nostra economia e a dircelo sono i numeri. L’Italia può vantare una posizione di leadership a livello europeo grazie a un tessuto produttivo industriale dinamico e radicato sul territorio fatto di grandi aziende e di piccole e medie imprese che ha generato nel 2024 oltre 56 miliardi di euro di produzione e 54 miliardi in termini di export”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un videomessaggio all’Assemblea di Farmindustria. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev